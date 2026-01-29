川普點名南韓 美財長施壓：國會批准前「不存在貿易協議」

美國財政部長貝森特（左）與總統川普。美聯社



美國總統川普以南韓國會沒有履行貿易協議為由，揚言調高南韓的對等關稅至25%，引發譁然。美國財政部長貝森特週三（1/28）進一步施壓，表示在南韓國會批准前，美韓之間不存在貿易協議，並稱調高關稅有助於推動事情發展。

韓聯社報導，貝森特（Scott Bessent）在接受財經媒體CNBC採訪時表示，南韓國會尚未通過這項貿易協議，「因此在他們批准之前，不存在任何貿易協議。」而這是否意味南韓在國會批准前將面臨25%關稅？他說：「我認為這有助於推動事情向前發展。」

美國和南韓去年11月達成貿易關稅協議，南韓承諾投資美國3500億美元，換取華府將對等關稅從25%調降至15%。然而，南韓執政黨共同民主黨向國會提交促進貿易協議實施的「對美投資特別法」，至今仍尚未通過審議。

對此，川普週一（1/26）在社群媒體宣布，由於南韓國會沒有履行和美國的貿易協議，美國將調高南韓的汽車、木材、藥品和所有其他產品的對等關稅，從15%調高到25%，但在隔日又向媒體表示，將與南韓「共尋解方」，為雙邊的貿易談判帶來轉機。

在川普發文後，南韓總統府立刻表示，將派產業通商資源部長官金正寬赴美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會談，以化解再度升溫的貿易緊張局勢。在國會席次過半的共同民主黨議員鄭泰浩則在27日表示，政府已要求在2月底前通過「對美投資特別法」。

