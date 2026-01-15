川普點名台灣，課輝達AI晶片25%關稅！謝金河指黃仁勳失算：股價要被超車了

人工智慧（AI）浪潮腳步新年未歇，台美關稅尚未正式拍板前，​美國總統川普（Donald Trump）14日簽署總統令，對輝達（Nvidia）「‌H200」、超微（AMD）「MI325X」等特定先進運算晶片課徵25%進口關稅，措施將在美東時間15日凌晨起生效；值得注意的是，輝達、AMD等，多數晶片都在海外生產，很多是由台積電代工，白宮也點名台灣，指該措施旨在鼓勵晶片製造商在美國生產更多半導體，以減少對台灣等地晶片製造商的依賴。財信傳媒董事長謝金河今（15）日表示，輝達執行長黃仁勳的失算，輝達股價目前暫時停下了腳步。

美國政府近日正式批准輝達AI晶片H200銷售至中國市場，謝金河在臉書以「中國正使盡全力圍堵輝達」為題指出，出，黃仁勳在去年底說服川普解除對H200晶片出貨給中國禁令，但近期傳出北京禁止中國企業使用H200，黃仁勳如意算盤失算，而輝達股價自2025年10月底升至212.19美元、市值衝破5.1兆元後逐漸後退，且很可能被Google超車，中國鐵了心決意不再使用輝達高階晶片，讓黃仁勳的中國夢面臨考驗。

​ 謝金河：中國AI應用持續發力 ​



謝金河提到，從黃仁勳來台穿皮衣，到中國換唐莊，看得出他心中有中國夢，然而中國似乎不領情。另一方面，為能達到晶片自主的目標，北京效法美國資本市場籌資壯大產業的模式，從寒武紀、摩爾線程、沐曦科技，到最近壁仞科技在香港掛牌，眾多的中國AI企業在A股及香港上市，且成為資金瘋狂追逐的目標，市值拉高也厚植企業實力，如寒武紀從46.59漲到1595.88元人民幣，市值達到6000億人民幣。

謝金河細數，還有輝達前員工、在黃仁勳身邊多年的摩爾線程創辦人張建中，此次把輝達的技術完全落實在中國；沐曦創辦人陳維良也在AMD很長時間，如今都回來為中國國產AI晶片使力。中國全力在AI應用上發力，香港方面，除豪威、志易掛牌，智譜上市股價第一天就來到258港元，還有百度崑崙芯、阿里巴巴的千問亦逐漸發威，股價持續翻轉。他總結，目前輝達的股價暫時停下腳步，黃仁勳可能要重回初心，如同他2023年在台大畢業致詞上所言「要跑快一點，讓對手追不上！」中國AI追上美國，輝達的未來也面臨市場重新評價。

