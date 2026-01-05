川普點名哥倫比亞是下一個？陸外交部嗆：反對干涉拉美內政

美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動震驚全球，川普又點名哥倫比亞、墨西哥等不排除是下一波，大陸外交部今怒嗆，「反對外部勢力以任何藉口干涉拉美國家內政」。

《北京青年報》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，發言人林劍面對媒體詢問，做出上述表示。林劍指出，中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，「反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對外部勢力以任何藉口干涉拉美國家內政。」

林劍強調，「中拉是平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴，開放包容、合作共贏是中拉合作的鮮明特點。」他表示，「拉美和加勒比有權自主選擇發展道路和合作夥伴。中方願同拉方一道，繼續團結協作，應對國際風雲變幻，以互利合作共謀發展繁榮，造福雙方人民。」

根據美媒報導，川普（Donald Trump）4日在空軍一號被媒體追問是否會對哥倫比亞展開「行動」，川普回應稱「聽起來不錯」。不僅如此，他也點名墨西哥，「墨西哥必須把事情做好，因為毒品正經由墨西哥大量流入，我們將不得不採取行動。」對於古巴，川普稱古巴會自行垮台，「我認為它會自己倒下。」

