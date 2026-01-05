川普點名哥倫比亞「喜歡製造古柯鹼賣到美國」 哥國總統回嗆：永遠自由

即時中心／林韋慈報導

美軍於3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），轟炸多處軍事目標，並攻入總統官邸，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子帶走，引發國際關注。川普更點名哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是「毒販」，裴卓今（5）日對此公開反擊，並在社群媒體上直言回嗆：「川普先生，請停止對我的誹謗。」

根據《CNN》與《路透社》報導，川普今（5）日在空軍一號上受訪時點名哥倫比亞，並稱其是「病態國家」，更稱其總統裴卓為一個喜愛製造古柯鹼並販售到美國的男人，但他強調「這樣的行為不可能再持續太久」。

當媒體追問是否可能對哥倫比亞採取類似對委內瑞拉的軍事干預行動時，川普回應稱：「這對我來說聽起來不錯。」

對此，裴卓隨即在社群平台X發文駁斥，強調自己的「名字從未出現在任何法院紀錄中」，並再度向川普喊話：「川普先生，請停止誹謗我。」他也表示，川普不應以威脅方式對待一位「出身於武裝衝突年代，並最終從哥倫比亞人民追求和平的奮鬥中誕生的拉丁美洲總統」，裴卓早前更在馬杜洛遭到逮捕後，馬斯克詢問「是要錢還是要子彈（plata o plomo）」之際，回應：「都不是，是愛與自由。」





