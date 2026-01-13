川普點名微軟調整措施 確保不會因AI資料中心用電推高民生電費

美國總統川普（Donald Trump）。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 近年來，各大科技巨頭爭相興建 AI 資料中心，發生了「與民搶電」的狀況，並推升公用事業及民生電價。對此，美國總統川普周一（12 日）在社群平台指出，微軟（Microsoft）本周將做「重大改變」，以確保在擴建資料中心、滿足 AI 龐大運算需求時，不會讓美國民眾承擔更高的電費。

根據《CNBC》報導，川普週一（12 日）在自家社群平台 Truth Social 發文表示，美國政府正與多家大型科技公司合作，以確保他們履行對美國人民的承諾，未來幾周將有更多相關消息宣布。並公開點名微軟，「我的團隊一直與他們密切合作，而微軟也將從本週起做出重大改變，確保美國人不必為他們的用電需求『買單』，為此支付更高的水電費。」

川普在文中指出，美國是全世界「最火熱」的國家，也是 AI 第一強國。資料中心是這波成長的關鍵，也攸關美國人的自由與安全；但興建這些資料中心的大型科技公司須為自己的成本負責。並在文末指出，謝謝你們，也恭喜微軟。接下來還會有更多消息！」

隨著美國期中選舉到來，川普似乎正在設法壓低民生成本，以緩解他去年對進口商品加徵關稅所帶來的物價壓力。去年 12 月，川普宣布將向美國士兵發放每人 1,776 美元的「戰士紅利」；本月稍早，他也要求購入 2,000 億美元的不動產抵押貸款證券，希望藉此拉低房貸利率。

在各大科技巨頭目前正加速興建耗電量驚人的資料中心，並向華爾街表明，隨著 AI 熱潮延燒，資本支出將持續擴大。上周，Meta（META）宣布已與 3 家核能公司簽署協議，計畫在俄亥俄州建資料中心。

