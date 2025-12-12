川普點名易主 白宮砲轟CNN是「膽小鬼新聞網」

法新社報導，白宮11日加強對美國有線電視新聞網(CNN)的攻擊力道。CNN正處於一場金融爭奪戰的核心，這場收購案不但在政治上和美國總統川普(Donald Trump)有關，也牽涉到他的家庭。

砲轟CNN

川普政府的高層官員呼應這位經常發表反媒體言論的總統，強烈抨擊CNN。

白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)11日在X平台發文說，「CNN=膽小鬼新聞網(Chicken News Network)」，稱CNN沒膽邀請川普的顧問米勒(Stephen Miller)受訪，「大概是因為害怕史蒂夫(米勒)會好好給他們上一課」。

美國副總統范斯(JD Vance)分享了這則貼文，他並表示，CNN如果想成為真正的新聞媒體，就應該呈現出川普政府的重要聲音。

根據福斯新聞網(Fox News)11日報導，CNN的一位代表指出，歡迎米勒再來上節目。

報導引述這位發言人說，身為新聞機構，CNN對報導的內容與時機作出編輯決定，這取決於當天新聞的優先要點。CNN期盼未來有新聞需要時，米勒能夠再來上CNN。

川普政府對CNN最嚴厲的攻勢，來自一個叫做「快速回應47」(Rapid Response 47)的白宮官方帳號。這個帳號曾抨擊CNN最知名的記者之一柯林斯(Kaitlan Collins)，稱她「不是個記者。她是民主黨的喉舌」。

川普10日以類似的指控面對另一位CNN記者，「你知道你是為民主黨工作的，對吧？你基本上就是民主黨的一分子」。

CNN尚未公開評論這些指控。CNN過去在回應有關政治偏見的批評時，堅稱他們致力於客觀公正的新聞報導。

出售CNN

成立於1980年、報導全球新聞的CNN，目前的東家是華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)，這家媒體巨擘目前正待價而沽，處於全球最大串流服務公司Netflix、與派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)之間競標爭奪戰的核心。

派拉蒙天空之舞的執行長大衛．艾里森(David Ellison)，是川普盟友賴瑞．艾里森(Larry Ellison)之子。而川普的女婿庫許納(Jared Kushner)已透過他的投資公司，加入了派拉蒙的競標。

川普並表示，他有意插手政府批准或阻止這起交易案的決定，這種交易依照慣例僅由司法部負責審查。

依據派拉蒙的提案，CNN將落入艾里森家族之手。而根據Netflix的方案，華納兄弟探索在把製片與串流業務賣給Netflix之前，會先行分售CNN與其他有線新聞資產。

這位79歲的總統10日表示，他希望確保CNN在華納兄弟探索的出售案中換新東家，而且似乎傾向於派拉蒙的收購案。

川普說，「我不認為現在經營這家公司和CNN的人—他們是一群非常不誠實的人—應該繼續留任。我認為CNN應該和其他所有公司一起出售。」