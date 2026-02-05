川普點名華許 市場震盪的測試

美國總統川普1月30日一紙貼文，尚未完成任命程序，卻已先行撼動全球市場。他宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下一任Fed主席，消息傳出後金銀價格應聲重挫，美股同步回檔。

乍看之下，這彷彿是市場對政策前景不確定性的本能恐慌，但若冷靜拆解，這波震盪更像是一場理性的重新定價，資金並非否定人選，而是在修正對通膨、利率與聯準會獨立性的過度期待。其實，真正讓投資人神經緊繃的，從來不是華許其人，而是川普與聯準會之間，那場早已越過制度紅線的權力拉鋸。

過去一年，川普對Fed的攻擊已越過所有近代美國政治的紅線。從辱罵現任主席鮑爾，到動用司法部對Fed理事與主席發動調查，這已不再是政策分歧，而是對制度本身的公開施壓。國際央行行長罕見集體發聲，提醒「央行獨立性是全球金融穩定的基石」，正說明市場真正恐懼的，不是利率升或降，而是制度是否仍然可信。

在這個背景下，華許的名字之所以引發複雜反應，正因他不是川普最「聽話」的選項。

華許的履歷，對市場而言其實相當清楚，他是前華爾街銀行家、前Fed理事、長期以來以「抗通膨鷹派」著稱。即便在2008年金融危機後，多數央行全力救市、壓低利率時，華許仍對通膨風險保持高度警惕。換言之，他並非天生的「降息派」，更不是那種會為政治週期服務的技術官僚。

這正是部分投資人「不滿意」的核心原因，在一個已經習慣低利率、資產泡沫被長期餵養的市場結構中，一位可能重新收緊金融條件、削弱通膨預期的Fed主席，本來就不被討喜。黃金與白銀的暴跌，並非否定華許，而是對「便宜資金時代可能告終」的本能修正。

然而，從政治角度看，華許卻恰恰是川普此刻最精算、也最矛盾的選擇。

川普真正的如意算盤，並不只是壓低利率刺激短期經濟，他同時面對另一個更殘酷的現實，即若聯準會的公信力徹底崩壞，美元霸權將首當其衝。近來從加拿大總理卡尼到多國政策菁英，已公開談論「規則型國際秩序的終結」與對美國霸權的再評估，在這樣的全球氛圍下，任何削弱Fed獨立性的舉動，都可能加速資本與信任的外逃。

換言之，川普可以不尊重聯準會，但他不能真的摧毀美元。

華許的存在本身，便意味著一種「制度保險」，相較於被視為川普影武者的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），華許至少仍保有專業聲譽與獨立形象，這讓川普可以對內持續對Fed施壓、對外卻向市場傳遞一個訊號，那便是美國仍然理解央行可信度的戰略價值。

這也是為何，市場在短暫震盪後，美元反而走強。這不是對川普的信任，而是對「最壞情境暫時被避免」的鬆一口氣，但真正的變數仍在未來。華許近年確實在言論上靠攏川普，批評Fed過度保守、呼籲更積極的降息政策，這究竟是觀點的演變，還是政治語境下的策略調整，目前尚無定論。一旦通膨再起，或選舉壓力升高，華許是否會回歸其鷹派本色，與川普正面衝突，仍是市場必須計價的風險。

歷史早已給過警告。1970年代的美國停滯性通膨、近年的阿根廷與土耳其危機，無一不是政治干預貨幣政策的後果。差別只在於，這次站在斷層線上的是全球金融體系的核心。

因此，華許的提名真正考驗的，並非未來幾次利率決策，而是川普是否願意承認，有些權力，不能被用來換取即時的掌聲。

市場這次的動盪，其實不是恐慌，而是一場冷靜的制度測試。它測試的不是華許，而是川普，測試他究竟想要一場短暫的繁榮，還是一個仍然被世界相信的美元時代。（作者為海外作家）