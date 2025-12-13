川普點名Fed新任主席「應聽我意見」

美國總統川普十二日在白宮橢圓辦公室接受華爾街日報專訪時表示，傾向於明年任命聯準會（Fed）前理事凱文．華許或白宮國家經濟委員會主任凱文．哈塞特，接替鮑爾出任聯準會主席，華許目前是他的首選。

川普表示，「是的，我覺得是這樣，有兩位凱文，這兩位凱文都很棒；我認為，還有其他幾位人選也很不錯」。

川普近幾周已多次暗示心中有數，外界愈來愈視哈塞特為領跑者。但川普上述最新說法顯示，華許仍是強力競爭者。

知情人士說，川普十日在白宮與華許會面四十五分鐘，曾詢問若出任聯準會主席，是否能信任他支持降息。川普十二日受訪時證實確有此事，並在談到華許時說，「他認為必須降息，而我接觸的其他所有人也都這麼認為」。

川普還說，下任聯準會主席在利率政策方向上，應徵詢他的意見。他提到，「一般來說，現在已不再這麼做了。過去這是例行做法，這事應該做。我也不認為，聯準會主席應完全照我們說的去做，但當然我自認很有判斷力，應聽聽我的看法」。

對一年後的利率水準，川普表示，百分之一、甚至可能更低；「我們應成為全球利率最低的國家」。他指稱，降息將有助美國財政部減少為卅兆美元政府債務融資的成本。

美國聯準會上周宣布降息一碼，但聯準會也表明，由於仍在等待就業市場、通膨和整體經濟走向更加明朗，短期內不太可能進一步降息。

美股接下來得先撐過經濟數據密集公布的一周，因政府停擺而延後發布的十月和十一月就業數據，將改在十六日一併發布，十月零售銷售也同日公布；另外，十八日也將發布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）。

