川普點讚英特爾陳立武「非常棒的交易」 稱先進晶片製造回流美國！

【緯來新聞網】美國總統川普周四在白宮會見英特爾（Intel）執行長陳立武，討論美國政府入股後，英特爾在先進晶片與處理器研發上的最新進展。川普隨後在 Truth Social 發文盛讚，政府投資英特爾「非常成功」，並指出其最新晶片次2奈米CPU處理器，從設計、製造到封裝皆在美國完成，強調將尖端晶片製造帶回美國本土的目標正逐步實現。

（圖／達志影像）

自去年美國政府與英特爾達成協議，以 89 億美元投資換取約 10％ 股權以來，英特爾股價累計上漲逾 70％，目前政府實際持股約 5.5％。川普也在貼文中表示，這項投資在短短四個月內為國家帶來數百億美元收益，不僅有利美國，也將對英特爾未來發展帶來正面助益。而除政府資金外，輝達與軟銀集團也相繼投入數十億美元，成為英特爾的重要股東之一。



陳立武去年 3 月接任執行長後，加快推動改革，試圖穩住英特爾的營運表現。他在本周產業會議中表示，公司已依計畫於 2025 年底開始出貨首批 18A 製程產品。縱然資金挹注帶動股價走高，英特爾仍面臨能否憑藉新產品奪回市占率的考驗。

