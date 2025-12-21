川普點頭助攻 南韓拚躋身「核動力潛艦俱樂部」

南韓國防部週四（ 18 日）表示，計畫在明年前提出「國產核動力潛艦」的基本規劃，同時完成關鍵制度面的準備工作，並以在 2026 年 11 月前完成「戰時作戰指揮權（OPCON）移轉」第二階段驗證為目標。（示意圖） 圖：翻攝HII紐波特紐斯造船公司官網

[Newtalk新聞] 據美國有線電視新聞網《CNN》報導，南韓正積極爭取加入全球「核動力潛艦俱樂部」，並已獲得美國總統川普（Donald Trump）的明確支持。若計畫成真，南韓將成為全球第七個操作核動力潛艦的國家，與美國、俄羅斯、中國、法國、英國與印度並列，對區域安全與美韓同盟皆具也重大的戰略意義。

據《韓國先驅報》報導，南韓國防部週四（ 18 日）表示，計畫在明年前提出「國產核動力潛艦」的基本規劃，同時完成關鍵制度面的準備工作，並以在 2026 年 11 月前完成「戰時作戰指揮權（OPCON）移轉」第二階段驗證為目標。這項時程藍圖由國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）於首爾龍山區國防部總部，向總統李在明進行政策簡報時提出，作為政府籌備 2026 年國防施政重點的一環。

廣告 廣告

國防部指出，核動力潛艦的基本規劃將涵蓋建造方式與地點，以及南韓在核不擴散議題上的立場。政府也將參與跨部會專案小組，並目標在兩年內完成與美國就核燃料問題的談判。由於該計畫將是南韓首次在潛艦上使用核反應爐，國防部也將同步建立安全規範，並補齊相關法制與制度缺口。

《CNN》則分析指出，南韓若擁有核動力潛艦，將可更有效應對北韓與中國在朝鮮半島周邊海域的軍事行動，同時也有助於分擔美國海軍的水下防務壓力，使美方能將核動力攻擊潛艦調度至南海、台灣周邊等其他戰略熱點。此外，潛艦建造計畫也可望在美國與南韓創造數以千計的高薪製造業工作機會，帶動雙方經濟。

韓國國防分析研究院（KIDA）研究員、前南韓潛艦軍官柳智勳（Yu Jihoon）指出，核動力潛艦將是南韓應對北韓水下威脅的「遊戲規則改變者」。他認為，此舉不僅能提升南韓的軍事能力，也將使其在美韓同盟中，從安全接受者轉變為更具能力的安全提供者，戰略影響深遠。

相較於傳統柴電潛艦，核動力潛艦具備可長時間潛航、速度更快且噪音更低等優勢，理論上只要補給充足，便可在水下持續行動數年。然而，南韓長年面臨制度性障礙。依據數十年前與美國簽署的核能協議，南韓即便具備相關技術，也不得自行再處理用過的核燃料，成為發展核動力潛艦的主要限制。

過去，南韓政府曾與歷屆美國政府私下討論解除限制的可能性，但始終未公開化。今年 10 月底，南韓總統李在明在與川普的公開會談中，首度直接提出希望美方解除相關禁令，令外界感到意外。

隔日，川普即在其社群平台 Truth Social 發文表示，已批准南韓建造核動力潛艦，取代現有「老舊且靈活度較低的柴油潛艦」。李在明則指出，南韓希望藉此加強對北韓與中國潛艦活動的追蹤能力，因柴電潛艦潛航時間有限，難以長時間監控中方的核動力攻擊潛艦，以及正積極發展相關能力的北韓。

李在明也強調，若計畫獲得美方正式同意，將能「大幅減輕美軍在朝鮮半島周邊的防務負擔」，對美國本身亦有實質助益。事實上，美國海軍長期面臨潛艦數量壓力。 2019 年，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在國會聽證會上曾指出，全球約 400 艘外國潛艦中，有近 75% 部署於印太地區，其中 160 艘隸屬於中國、俄羅斯與北韓；與此同時，美國攻擊型核潛艦退役速度，已快於新艦補充速度。

據《原子科學家公報》報導，南韓追求核動力潛艦已超過 30 年，過去的嘗試包括：1994 年指示韓國原子能研究院設計核動力潛艦（該計畫於 1998 年取消），以及 2003 年成立、被稱為「362」的祕密專案小組，而該小組曾在俄羅斯協助下設計潛艦用反應爐。然而，隨後南韓官員坦承科學家曾在未向國際原子能總署（IAEA）申報的情況下進行鈾濃縮，該小組也於 2004 年解散。近年來，前總統文在寅於 2017 年競選期間即主張南韓應取得核動力潛艦，而自 2020 年起，南韓官員亦多次暗示，下一代潛艦將朝核動力方向發展。外界至今仍持續揣測，南韓正在研發、以 19.5% 高含量低濃縮鈾（HALEU）為燃料的小型模組化反應爐，是否能調整或改造用於海軍潛艦等軍事用途。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

布朗大學、MIT血案震撼全美！ 川普下令全面暫停「綠卡樂透」

美國重申不施壓烏克蘭 盧比歐：和平須基輔點頭