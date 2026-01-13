川普鼓勵伊朗人繼續抗議 德總理認伊朗政權時日無多

伊朗這波抗議潮最初因民生困難爆發，現在已經演變成反伊朗政府的示威。

一家總部位在美國的維權組織說，伊朗兩周多的示威活動，有超過2400人喪生。美國總統川普警告伊朗，不要處決示威者，否則美國將採強硬行動回應。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統川普鼓勵伊朗抗議者繼續示威，也警告伊朗不要處決抗議者，否則美國將採強硬行動。美國國務院擔心，可能會有一名抗議者被處死。美國國務院今天在社群平台發文說，伊朗當局計畫處決被拘留的伊朗抗議者索爾塔尼。貼文中說，已經有超過10600名伊朗人，只因為要求基本權利，而被伊斯蘭共和國政權逮捕。26歲的索爾塔尼也在其中，他的死刑判決在14日執行。

CNN報導，伊朗政府切斷通訊四天多後，部分固定電話和行動電話用戶，首度能夠撥打國際長途，但網路存取已經連續第5天中斷。

德國總理梅爾茨表示，他認為，伊朗政權可能正面臨「最後的幾天或幾周」。一些歐洲國家召見了伊朗大使，譴責德黑蘭的行動。英國外交大臣指出，英國將努力對伊朗實施更多制裁。卡達在和伊朗最高國安官員通電話後表示，卡達將繼續支持「緩和局勢的努力」。