川普：伊朗領袖曾致電尋求談判 不排除會面前先採取行動

伊朗全國性抗議行動迄今已近兩周，美國總統川普11日表示，針對伊朗境內大規模反政府示威，在他威脅伊朗政權若對平民動用武力，美國將採取軍事行動干預後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。川普也說：「在會面前，我們可能就得先採取行動。」

伊朗全國性抗議行動持續升溫，美國總統川普11日表示，針對伊朗境內的大規模反政府示威，在他威脅將採取軍事行動後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。（路透社）

法新社報導，川普在空軍一號（Air Force One）上對記者表示，伊朗領導層已於10日致電，並透露「雙方正安排會面，他們表達了談判意願」。 然而，川普補充說：「在會面前，我們可能就得先採取行動。」

廣告 廣告

根據路透社，人權組織11日表示，伊朗境內的動亂已導致超過500人喪生。與此同時，德黑蘭當局威脅，若川普履行力挺示威者的軍事干預，美國軍事基地將成為攻擊目標。

伊朗的神職政權面臨自2022年以來最大規模的示威，川普已多次發出警告，如果當局對抗議者動用武力，美方將會介入。

總部位於美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）根據伊朗境內外活動人士提供的最新數據指出，兩周來的動亂期間，已確認有490名抗議者和48名維安人員喪生，共有超過1萬600人遭逮捕。目前伊朗官方尚未提供傷亡人數，路透社也無法獨立核實這些統計數據。

一名美國官員今天告訴路透社，川普預計13日與高階顧問會面，討論應對伊朗的各種方案。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，選項包括軍事打擊、使用祕密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。

川普在空軍一號上向記者表示：「軍方正在評估局勢，我們正研議一些非常強硬的選項。」