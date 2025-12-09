川普：已告知習近平符合國安條件下 允許輝達對中國出口H200晶片

美國總統川普（Donald Trump）8日表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片。川普還指出，其中「25%的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」。

美國總統川普（左）8日表示，他已告知中國國家主席習近平（右），美國將在符合國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片。（示意圖／路透社資料照）

路透社稍早引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達的H200晶片出口到中國。



川普8日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他已告知習近平，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達向中國及其他國家的經批准客戶出口H200產品，「習主席作出了正面回應！」



川普批評拜登（Joe Biden）政府時期要求美國企業生產「降規」產品，那是「糟糕的點子」，拖慢創新。他強調，川普政府「將保護國家安全、創造美國工作機會，並保持美國在AI領域的領先地位」。



川普特別指出，輝達在美國的客戶已著手使用該公司「令人驚嘆、極為先進的Blackwell晶片，很快也會開始使用將推出的Rubin晶片」，這兩款晶片都不屬於這項協議的一部分。



川普說，商務部正在敲定細節，同樣的方式也將適用超微（AMD）、英特爾（Intel）等其他美國企業。



川普與習近平10月底在南韓釜山達成貿易與科技戰休兵後，兩國關係出現緩和跡象。川習兩人並於11月底再次通話。



知情人士告訴路透社，美方官員認為，開放H200出口可在完全不出口美國晶片與出口最先進的Blackwell系列晶片之間取得折衷；若完全不出口美國AI晶片，反而可能助長華為在中國本土推動AI晶片取代。不過，華府對中強硬派擔憂，若出口更先進的AI晶片至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是拜登政府對這類出口設限的主要原因。



根據美國智庫「進步研究院」（Institute for Progress）7日發布的報告，H200效能是目前仍可合法出口中國的最先進晶片H20的近乎6倍；若H200開放出口，中國AI實驗室將有能力打造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本也將因此提高。