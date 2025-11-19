川普「不怪」台灣拿走晶片產業 向MAGA喊話：須讓外國人赴美助設廠

2025年11月19日，美國總統川普在華府的「美國沙烏地投資論壇」致詞。路透社



美國總統川普力促製造業回流美國，他週三再度提及台灣晶片業。他表示，美國曾領導晶片產業，後來被台灣等其他人「拿走」，但不怪他們。他也強調，必須允許國外企業帶著技術人員赴美協助設廠運作，否則「我們不可能成功」。

川普（Donald Trump）重返白宮以來，力促促製造業回流美國，尤其是晶片業。他揚言課徵半導體關稅，但表示若在美設廠則可豁免。

中央社報導，川普週三（11/19）在華府舉行的美國沙烏地投資論壇致詞時，再度表示美國在30、40年前曾領導晶片產業，但後來其他人開始進到這個領域，把美國晶片產業「拿走」，像是台灣，但「我不怪他們」。

廣告 廣告

他表示，美國當時沒有會保護國內產業的總統，如果當時有人說「你們去台灣非常好… 但當你們把產品賣回美國時，會被課徵250%的關稅」，那就沒有人會離開。

川普也表示，如果投資者必須帶人到美國協助開設工廠，「我們希望你們這麼做」，也希望他們教美國人如何製造電腦晶片。

他直言，如果到美國投資數十億美元打造「像是亞利桑那州那樣」的晶片工廠，不可能「直接從失業名單上找人來維持廠房運作」。川普提的例子應是指台積電。

川普還說，這些企業會需要帶很多人一起過來，「而我會歡迎那些人」。他並向自己的MAGA（讓美國再次偉大）支持者喊話，表示這些人是來教美國人如何製造晶片，短時間之後，「我們的人就會做得非常出色」，那些人就可以回家，回到他們可能一直想回去的地方。

川普致詞時，也提及在場的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。他對於輝達Blackwell晶片進展表示關心，同時也說，黃仁勳和「他的台灣朋友」一起開大型工廠製造電腦晶片，不可能僱用「連晶片長什麼樣都不知道的人」，如此無法達成目標。

川普強調，若不允許那些在工廠、設備上投資數十億美元的人帶著他們國家的大量技術人員赴美，好讓工廠開工、運作並開始營運，「我們就不可能成功」。

更多太報報導

路透：川普可能延後開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級

輝達Q3財報優於預期、盤後股價飆升 美股震盪收高

安倍遇刺案凶嫌妹出庭 稱母為「披母親外皮的信徒」