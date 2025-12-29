川普：不擔心共軍環台軍演 習近平未告知

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)29日表示，他不擔心中國在台灣周邊進行的實彈軍事演習。

川普在被記者問到這場軍演時表示：「我與習主席關係良好。他沒有向我談到這件事。我當然看到了相關情況。」

川普說：「我不認為他將這麼做」，川普顯然指的是入侵。被問到他是否擔心這場軍演時，川普回答說：「不，沒有什麼事情讓我擔心。」

川普說：「他們過去20年一直在那個區域進行海上演習。現在人們的看待這件事的方式有些不同。」

中國29日展開軍演，並表示將模擬封鎖台灣的重要港口。

這場演習正值川普政府批准了一項重大的新對台軍售案。

美國數十年來一直致力於確保台灣的自我防衛能力，同時對美軍是否會在台灣遭入侵時介入，始終保持模糊態度。