川普：不認為中國會武力犯台

美國近期突襲活逮委內瑞拉總統馬杜洛，引發各界懷疑，北京是否仿效美方「斬首」行動。對此，美國總統川普7日接受《紐約時報》專訪時表示，委國問題不會為中國帶來台灣先例，中國是否武力犯台，取決於大陸國家主席習近平。不過，倘若大陸決定改變兩岸現狀，川普坦言自己會「很不高興」。他還說，只要自己仍是總統，習近平不會在他任內犯台，「或許會在換個總統之後這麼做」。

紐時專訪 稱陸不會對台斬首

《紐時》8日公布川普7日接受專訪的錄音檔。在一段大約1分半的音檔中，該報資深記者桑格（David E. Sanger）詢問川普，如果他是習近平，在看到過去幾天美軍閃電式襲擊委內瑞拉，「你大概會對特種部隊的行動方式感到非常震撼，對吧？」對此，川普說，「他確實印象深刻」。

桑格接著問川普，如果他是習近平，是否可以用同樣的邏輯，對台灣進行「斬首」並加以控制？又或者，俄羅斯總統普丁是否也能用同樣的說法，稱這是一種威脅，來奪取烏克蘭剩餘的領土，甚至進一步進入其他前蘇聯國家？桑格問，「你是否創造了一個日後可能讓你後悔的先例？」

川普對此予以否認，認為委內瑞拉對美國來說，才是真正的威脅。他指出，「你沒有看到大量人群（移民）湧入中國，沒有看到毒品流入中國，也並未看到我們所經歷的那些糟糕事情。你沒有看到台灣大開監獄，讓人們（囚犯）湧入中國。當然，監獄裡其實沒那麼多人，但你們沒看到成千上萬、數十萬來自監獄和精神機構的人，湧入中國、台灣，湧入俄羅斯。」

美抓捕馬杜洛 北京應印象深刻

對於桑格提到，「習近平會告訴你，台灣對中國構成威脅，這是一場分離主義行動。」川普則認為，這對習而言，是他的驕傲來源，「他認為那是中國的一部分，至於他要怎麼做，由他決定。但我已經告訴他，如果他那樣做，我會非常不高興，且我不認為他會那樣做。我希望他不要那樣做。」

當被問到，川普是否認為自己在其他國家開創先例？川普直言，「或許在我們有了不同的總統之後，他可能會那麼做。但我認為，在我擔任總統期間，他不會。」

川普自去年1月20日上任以來，先是於去年6月派美軍空襲伊朗核設施、12月以殲滅伊斯蘭國（ISIS）為由，空襲奈及利亞西北部。美軍本月3日突襲委內瑞拉、生擒馬杜洛，川普政府隨後更揚言不排除用武奪下格陵蘭島，種種行動震驚對手和盟友。

華府棄盟友 法總統憂台灣被包圍

法國總統馬克宏警告，美國奉行「強者為王」的法則，正試圖掙脫國際規則，此舉正逐漸背離部分盟友。他擔心在此情況下，「台灣是否會被進一步包圍」。

馬克宏8日在愛麗舍宮，向法國駐外大使發表談話時表示，「多邊機構的運作正變得愈來愈失靈。我們正生活在一個強權主導的世界，存在著重新瓜分世界的強烈誘惑。」他說，美國是一個老牌強國，但它正逐漸背棄部分盟友，試圖擺脫國際規則的約束。

馬克宏指出，「強者為王法則（the law of the strongest）是最大的失序來源。普通民眾每天都在擔心，格陵蘭島是否會被入侵，加拿大是否會面臨成為美國第51州的威脅，或者台灣是否會被進一步包圍。」法新社指出，這是馬克宏迄今為止，對川普主政下華府的對外政策，最嚴厲批評。