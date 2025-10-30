川普：中國將大量購買美國黃豆等農產品

（中央社空軍一號機上30日綜合外電報導）美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平在韓國舉行關鍵會談時，雙方就「許多非常重要的事項」達成共識，其中之一就是黃豆。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天離開釜山後在空軍一號上向媒體表示：「我們在許多項目上意見一致，將立即大量、非常大量地採購美國黃豆與其他農產品，從現在就開始。」

中國代表團尚未對今天會談的內容發表評論。

川普對中國實施關稅後，中國於5月停止購買美國黃豆，導致全美農民堆積了數十億美元的滯銷作物，其中許多曾投票支持川普的農民也開始質疑他的政策。（編譯：張曉雯）1141030