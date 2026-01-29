「川普」也來聽演說？全場笑翻！ 賴清德允諾協助台中市政府對抗禽流感
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日上午前往台中「松竹寺」參香祈福，眼尖看到一名模仿美國總統川普（Donald Trump）穿著的民眾，穿上西裝搭配紅領帶，還有一頭金髮，讓他直說，「美國對我們有支持喔，掌聲催下去」。他在一一闡述政績時還說，政府做的已經比川普還多，社會福利不輸給世界各國。至於台中爆發禽流感疫情，總統允諾，中央政府必定義不容辭站在第一線，協助地方政府克服各種問題。
賴清德致詞時表示，很高興再度來到「松竹寺」與大家見面，一來是叩謝神恩，感謝水流觀音保境佑民，讓北屯地區越來越興旺，另要為全民祈福。並指出，去年因丹娜絲颱風造成南台灣重大災情，又有樺加沙颱風導致花蓮堰塞湖溢堤，造成相當大傷亡，幸好全國有數十萬人次志工拿著鏟子到花蓮救災，幫助災區復原；此外，台中也出現非洲豬瘟案例，及目前的禽流感事件等，中央政府必定義不容辭站在第一線，協助地方政府克服各種問題，讓民眾恢復正常生活，也祈求水流觀音保佑今年台中市、各縣市都可以四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安。
賴清德提到，觀音佛祖慈航普渡的精神，也如同民主的理念，人民作主、是國家的主人，不分貧富、族群或先來後到，只要認同這塊土地就是國家的主人，政府有照顧的義務。政府要照顧每一位人民，首要工作就是拚經濟，經濟發展好，政府也才有能力照顧人民。最近，我國與美國完成對等關稅談判，他近日參訪企業時，發現業界都很高興，對未來業績充滿信心。能取得好的談判結果，一方面是政府團隊用心規劃，另方面，美國政府明白台灣的重要性，也非常支持台灣，希望與實力堅強的台灣產業合作。
賴清德提到，國家經濟成長表現亮眼，去年經濟成長率逾 7.37%，股市也已衝破 32,000 點。政府除了確保具競爭力的大型企業與科技產業的發展空間，也會持續關注與照顧中小微型企業，讓各種規模的企業都能獲利，整體產業欣欣向榮。
賴清德說，發展經濟之餘，政府也推出各項社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學生每年 35,000 元學雜費補助，並額外補助中低收入戶。國家利用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好，個人透過教育取得專業知識，改善個人生活；個人生活改善，社會也會跟著好。希望在台灣的所有孩子，無論出生在什麼地方，只要想要讀書，都可以得到政府的支持。
談及社福議題，賴清德說，「長照3.0」已經開始推動，目前全國共有 15,000 個長照據點、超過 10 萬名長照服務員，政府共編列 1,200 億預算照顧長輩。此外，行政院院會日前通過「老年農民福利津貼暫行條例」及「國民年金法」部分條文修正草案，提高老農津貼發放額度至每人每月 10,000 元，以及國民年金給付上調為每月 5,000 元。
賴清德也指出，政府近十年來已 4 度為軍公教加薪，累計約14%，去年除了為軍公教加薪 3%，也特別提供國軍的特勤加給，希望提高國軍士氣；勞工基本工資也連續十年調升，現在是 29,500 元。政府也希望企業界為勞工加薪，企業倘要上市、上櫃，必須依《證券交易法》規定，調整基層員工薪資，因為現在台灣不只是經濟好，失業率 3% 左右，更是 25 年最低，企業如果沒有加薪很難請到人才，薪水一定要提高。
賴清德接著說，政府除了加薪也持續推動減稅政策，單身租屋族年收入 64.4 萬元以下、四口之家且有一對 6 歲以下小孩年收入 168.5 萬元以下、三代同堂 212 萬元以下者，皆不必繳稅，顯示台灣的社會福利已經不輸世界各國。
賴清德強調，台灣經濟好，政府稅收增加，最重要的工作就是照顧人民，讓人民過更好的生活；同時也要讓國家更安全，強化國防力量。政府近來推動國防特別預算，希望打造「台灣之盾」，也希望業界一起投入國防工業。並籲請立法院儘速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級，每一位國人都受到更好的照顧。
