川普：任何與伊朗貿易往來的國家都將面臨25%的關稅 立即生效

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）稍早在其社群平台在Truth Social上發文表示，任何與伊朗進行貿易往來的國家，在「與美國進行的任何及所有貿易」都將面臨25%的關稅，「立即生效」。

川普表示，「這項命令是最終的，具有決定性意義。感謝大家對此事的關注！」

美國媒體CNBC指出，目前尚不清楚這項關稅公告的更多細節。對於CNBC請求評論，白宮沒有立即回應。

CNBC認為，川普此舉顯然是為了在經濟上孤立伊朗，而這個石油資源豐富的中東國家正努力鎮壓持續不斷的大規模反政府抗議活動。

根據最新報導，最近幾週已有抗議者喪生；川普威脅稱，如果伊朗繼續殺戮，美國將對伊朗採取軍事行動。

川普也明確鼓勵民眾舉行反對伊朗政權的示威活動。他週六在社交媒體上寫道：「伊朗正在尋求自由，或許是前所未有的。美國隨時準備提供幫助！！！」

