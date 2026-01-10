川普：伊朗對示威者開槍 美就開槍

伊朗反政府示威潮持續升溫，動盪局勢已席捲全國31省，成為神權政府近3年來面臨的最大挑戰。美國總統川普9日警告伊朗領導層，要求安全部隊勿對示威者開槍，否則「美國也會開槍」。對此，伊朗最高領袖哈米尼強硬回嗆，要川普「管好自己國家的事」，並指控美國煽動伊朗境內抗議活動。

在嚴峻經濟壓力下，德黑蘭當局的困境持續加深。高通膨、失業問題惡化，加上去年伊朗與以色列、美國爆發衝突，都進一步激化了民怨。民眾不滿生活成本飆升，紛紛走上街頭。這波抗議被視為自2022年「頭巾運動」以來，規模最大的一次，全國上百座城市迅速響應，示威行動遍地開花。

廣告 廣告

網路流傳的影像顯示，成千上萬名民眾湧上街頭。在民族矛盾與貧困問題的雙重刺激下，部分示威者縱火焚燒街道，高喊「哈米尼去死」等口號，甚至有女性焚燒最高領袖的肖像，公然挑戰伊朗政權核心。

為遏止動亂擴大，伊朗當局切斷網路連線，並加強鎮壓行動。一名檢察官揚言要判處示威者死刑，也有目擊者指稱，革命衛隊對人群開火。人權組織指出，自去年12月28日抗議活動爆發以來，至少已有65人喪生，另有超過2300人遭到逮捕。

川普去年6月曾下令美軍空襲伊朗核設施，並於上周警告德黑蘭，稱美國可能援助抗議者。他9日再度警告，「伊朗麻煩大了。依我看，伊朗人民正占領一些城市，而就在幾周前，沒人預料到會出現這種情況。我們正密切關注局勢發展。」

他也撂下狠話，稱如果伊朗安全部隊採取武力鎮壓，美國將介入並對伊朗發動攻擊。他說，「你們最好不要開槍，因為我們也會開槍。我只希望伊朗的抗議者能夠平安，因為當地現在非常危險。」不過，他也提到，美國的任何回應都不會涉及地面部隊，而是聚焦於「打擊對方的痛處」。

在示威活動爆發2周以來，哈米尼9日首度透過電視演說公開回應，呼籲川普關注自己國家的問題。他指控部分煽動者，想透過破壞公共財產來取悅美國總統，強調團結的伊朗人必將戰勝一切敵人，「面對那些企圖摧毀我們的人，伊斯蘭共和國絕不退縮。」

伊朗軍方10日亦誓言捍衛國家利益，保護戰略基礎設施和公共財產，並呼籲民眾保持警惕，挫敗所謂「敵人的陰謀」。同日，伊朗常駐聯合國代表致函安理會，譴責美國與以色列干涉伊朗內政，並指控其煽動暴力行為。