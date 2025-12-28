川普：俄烏和平協議更加接近 領土問題未有明顯突破

美國總統川普(Donald Trump)28日在與烏克蘭與俄羅斯領袖進行新一輪的會談後表示，一項結束俄烏戰爭的協議，比過去任何時候都更加接近達成。但雙方在敏感的領土問題上未取得明顯突破。

曾經誓言將在上任第一天達成和平協議的川普表示，在未來幾週內就會清楚這場戰爭是否可能結束。

在這波新年前的外交行動中，川普讓烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)前往佛羅里達，兩人及各自的幕僚共進午餐。在一天前，俄羅斯對烏克蘭首都基輔的住宅區發動了新一波大規模空襲。

與10月澤倫斯基上一次會晤川普一樣，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)也在兩人會晤前與川普通了電話。儘管俄羅斯發動空襲，但川普堅持莫斯科仍對和平是「認真的」。

在澤倫斯基的陪同下，川普於海湖俱樂部(Mar-a-Lago)的茶室表示：「總統先生，我真的認為我們可能更加接近，雙方可能比過去任何時候都更加接近。」

川普說：「所有人都希望結束它。」

在結束會談後，澤倫斯基與川普一同與幾位歐洲領袖通話，這些領袖擔心任何可能助長俄羅斯氣焰的決定。

澤倫斯基說，他與歐洲領袖可能在明年1月一同前往華盛頓與川普進行會談。

儘管川普表示樂觀，但他並未詳細說明他所謂的進展，而是再次抱怨前任總統拜登(Joe Biden)承諾為烏克蘭國防提供數十億美元，並談到他與普丁的友好關係。

川普承認，基輔和莫斯科在領土問題上仍存在分歧。目前的計畫是經過幾週的美烏密集協商後所修改的，將把這場戰爭凍結在目前頓巴斯地區的前線，並設立非軍事區，俄羅斯則是長期以來一直要求領土讓步。

川普說：「這尚未解決，但它更加接近目標了。這是一個非常艱難的問題，但我認為將會獲得解決。」(編輯:王志心)