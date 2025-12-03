川普「內定」新任聯準會主席，激進降息會成為壓垮美元、美債的最後一根稻草？

美國總統川普即將宣布下一任聯準會（Fed）主席人選，而他近日的一言一行，已讓市場普遍認定，白宮首席經濟顧問凱文·哈塞特（Kevin Hassett）正是那位「內定者」。這場人事布局不只打亂了原本由財政部長貝森特規劃的面試程序，甚至可能成為動搖美元與美債市場的關鍵變數。

聯準會主席鮑爾的任期將於明年5月中旬屆滿，他的繼任者將接下一塊如何平衡就業與通膨風險的燙手山芋，選擇由誰掌舵決策意見嚴重分歧的聯準會，堪稱川普餘下任期最重要的人事決定。

川普心有所屬 聯準會新任主席呼之欲出

原訂本週將與副總統范斯進行的聯準會主席候選人最終面試，白宮突然以「行程衝突」為由臨時喊卡，但川普在週二的內閣會議上卻向記者表示，他已經將候選人名單「縮小到一人」，隨後更在一場哈塞特在場的公開活動上宣稱，「我猜，有位潛在的聯準會主席也在這裡。」

根據知情人士透露，川普近幾個月來持續針對聯準會主席人選徵詢盟友的意見，並且頻頻流露對於現任主席鮑爾的不滿，他很後悔在第一任期聽從前財政部長梅努欽的建議提名了鮑爾。

觀察Kalshi、Polymarket等預測市場，目前押注哈塞特出線的機率已經升到80%以上，儘管哈塞特本人否認自己是「最熱門」的人選，但他歷來的公開談話毫不掩飾其激進立場──強調利率應「立即下降」，甚至支持一次降息2碼，全面呼應川普對於寬鬆貨幣的期待。

美債重演2022年慘劇？

正因如此，金融市場開始評估新的風險情境。LPL Financial首席固定收益策略師Gillum指出，如果聯準會在新任主席領導下轉向「側重經濟成長、淡化物價穩定」，這可能會讓通膨預期失控。

長期以來，美債之所以能夠成為全球投資組合中的避險與分散核心，是基於一個以價格穩定為首要任務、可信度高的聯準會。

從目前利率市場的表現來看，投資人似乎對於潛在的聯準會新任主席感到安心，但分析師警告，一旦市場嗅出政策將更傾向於經濟成長而非穩定通膨，恐使美債陷入不利境地，重演2022年的慘劇。

美元面臨三大風險

除了美債備受關注，美元走勢也面臨「三重打擊」風險。標準銀行（Standard Bank）分析，如果美國最高法院裁定關稅非法，加上日本央行可能升息，以及哈塞特領導下的聯準會採取更加鴿派的政策路徑，美元將迎來不利衝擊，「就算不在今年剩下的幾週內發生，肯定也會在2026年初發生。」

隨著投資人在年底之前逐步平倉，外匯交易趨於清淡。德意志銀行表示，在過去10年中，12月無疑是美元表現最差的一個月份，因為交易員通常會賣出美元，藉此平衡整年在美國其他資產上的收益。該行分析師認為，美元可能回測第三季低點，這比當前水準低約2%。

雖然聯準會主席一職的正式任命還要再等上一段時間，但可能貫徹川普意志的哈塞特已經成了「內定」人選，這讓市場投資人開始思考，如果聯準會走向激進降息，貨幣政策成為刺激成長的工具，而非穩定物價的防線，那麼美元的全球地位與美債的避險屬性可能失色。雖然目前分析師仍將此視為「非基準情境」，但也認為這是必須密切追蹤、影響深遠的潛在轉折點。



