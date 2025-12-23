川普：公開艾普斯坦檔案恐毀人清譽

（中央社佛州棕櫚灘22日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，過去曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）見過面的人，可能會因為調查檔案的公開而名譽受損。

這是司法部19日開始公開相關檔案後，川普首度對此發表評論。他並表示，圍繞艾普斯坦的爭議，模糊了外界對共和黨政績的焦點。

川普在其位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對媒體表示：「整件艾普斯坦事件，就是試圖轉移外界對共和黨巨大成功的注意力。」

前總統柯林頓（Bill Clinton）在司法部公布的第一批艾普斯坦檔案照片中多次出現，記者也詢問川普對此的看法。

川普回應說：「我喜歡柯林頓，我一直和他相處得不錯。我不希望看到他的照片被公布出來。」

川普也指出：「照片裡也有我。每個人當時都和這個人（艾普斯坦）來往過。」

川普表示，他不喜歡公開柯林頓及其他人的照片，並形容這是一件「可怕的事情」。

他接著說：「柯林頓是個成熟的人，他能應付。」

川普表示，但問題在於，可能會有其他多年以前只是單純和艾普斯坦見過面的人被曝光，「其中包括備受尊敬的銀行家、律師以及其他人士」。

這位共和黨籍總統說，許多人對於照片的公開感到非常憤怒，因為照片中的人「實際上與艾普斯坦毫無關係」。

川普說：「但只因為他在某個派對上出現過，你就把某個人的名聲毀了。」

艾普斯坦2019年在紐約一處監獄牢房內、等待涉及性交易指控的審判期間死亡，官方裁定為輕生。（編譯：鄭詩韻）1141223