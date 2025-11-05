川普「出兵墨西哥」? 美軍擬跨境剿毒 市長遭毒販槍殺掀民怨 墨總統表態了......

美國總統川普政府正研擬一項震撼性的軍事行動計畫，派遣美軍進入墨西哥，打擊當地猖獗的販毒集團。 圖:翻攝自X帳號@Bill1st1

[Newtalk新聞] 美國總統川普政府正研擬一項震撼性的軍事行動計畫，派遣美軍進入墨西哥，打擊當地猖獗的販毒集團。據了解，此計畫已進入早期訓練與部署階段，涉及美國特種部隊與中央情報局（CIA）官員，擬採取「無人機襲擊＋地面行動」雙軌策略，鎖定販毒集團的實驗室與頭目。

美國《全國廣播公司》（NBC）報導，白宮官員透露，目前尚未做出最終決定，行動規模與授權仍在激烈討論中。美方傾向與墨西哥政府協調合作，但不排除「單方面行動」的可能性。川普政府今年 2 月正式將六個墨西哥販毒集團列為「恐怖組織」，為情報與軍方提供更廣泛的打擊授權。與此同時，美軍也在委內瑞拉近海展開禁毒行動，已對十餘艘走私船隻發動攻擊，外界普遍認為這是川普南方反毒戰線的延伸。

然而，墨西哥方面強烈反對美軍涉入。墨西哥總統克勞蒂亞·辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）嚴詞拒絕在國土上進行任何美方軍事行動，表示：「對美國而言，毒品不能從墨西哥流出；對我們而言，武器不能從美國流入，這是我們雙方應該共同遵守的原則。」

就在兩國摩擦升溫之際，墨西哥再傳駭人命案。米卻肯州第二大城市烏魯阿帕市長卡洛斯·曼索（Carlos Manso）昨日遭販毒集團槍殺，救援人員拼命搶救卻回天乏術。這位市長生前多次在直播中懇求聯邦政府出手協助對抗毒販，甚至公開批評辛鮑姆政府「對毒品暴力視而不見」。

這起暗殺震撼全國，民眾憤怒難平，預計 11 月 15 日將爆發大規模街頭抗議。

面對輿論壓力，辛鮑姆神情沉重地譴責「右翼勢力」藉此事件炒作、試圖重燃禁毒戰爭，並指責對方「關心的不是受害者，而是戰爭本身」。但批評者毫不客氣，直言她對毒販態度曖昧、立場搖擺，「看起來更像是毒販的代言人，而非人民的領袖」。

