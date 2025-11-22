川普「分進合擊」重塑國際秩序 學者：台灣須冷靜應對、精確計算位置

在美國總統川普提出半導體關稅威脅、區域安全情勢同步升溫的背景下，台灣如何在美中新賽局中保留自身位置成為學界關注焦點。學者在11月20日於北威舉行的「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇指出，台灣已無法置身事外，必須在快速變動的國際環境中保持冷靜並精準計算。

台灣大學國際企業學系副教授盧信昌以「川普風暴2.0：分進合擊的戰術應用與總戰略」為題指出，外界多以為川普行事無章，但其政策可從脈絡中看出明確方向，核心目標在於拆解既有國際秩序，再以「美國優先」原則重建。

盧信昌將觀察整理為5項：

1. 重點不在維持現狀 而在打散舊框架

他表示，川普的戰略意圖已相當清楚，台灣在半導體產能布局、關稅談判與區域安全方面的變化，皆是此策略的具體展現。

2. 地緣政治優先於經濟邏輯

他指出，美國正以地緣政治優先推動供應鏈重組。台積電擴大美國產能即是此一模式下的運作方式。

3. 再工業化壓力升高 「對等關稅」可能超過43%

盧信昌提醒，依照2024年貿易數據推算，台灣對美順差若以對等關稅計算，稅率已達43%以上，明顯高於目前談成的20%。若美國提前發放關稅紅利，可能衝擊全球資金流向與利率走勢。

4. 聯準會角色轉變為政策工具

他指出，聯準會資產負債表規模難以回到疫情前水準，目前約6.5兆美元，若年底再擴張可能達7.5兆美元。聯準會運作已趨向政府政策工具，長期風險承接機制尚未明朗。

5. 核威懾邏輯轉變 為有限且可控

針對川普表示重新啟動核試爆的言論，他分析，冷戰時代的「相互保證摧毀」已不適用，取而代之的是「有限、可控且具發生可能性」的核威懾。菲律賓、日本等國部署或爭取中程系統，使區域核武布局更為分散。

台大國際企業學系副教授盧信昌11月20日出席北威論壇發表演說。(王秋燕攝)

楊永明：高市發言像幫美國做「代理人戰爭測試」

日本首相高市早苗近日因「台灣有事就是日本有事」說法引發中日緊張，並傳出研議調整「非核三原則」。對此，文化大學社科院講座教授楊永明表示，日本不可能脫離美日安保框架單獨行動，高市發言更像是在替美國進行「代理人戰爭測試」，代理範圍已從台灣擴大至日本。

日本首相高市早苗。（美聯社）

在地緣政治升高的同時，中國在科技領域的調整也受到關注。楊永明指出，中國兩大稀土企業掌握冶煉、製程與設備等關鍵技術，堪稱「稀土界的台積電」。中國10月公布的61號、62號技術管制，象徵不再僅出口礦物，而是將技術、配方與人才留在境內，直接打擊美國在稀土冶煉上的弱點。

在晶片領域，封鎖反而促使中國在成熟製程加速補齊產能。他表示，中國明年可能同時成為全球最大成熟製程市場與最大產能國，使全球半導體可能出現兩套體系，台灣將面臨雙向拉扯。



