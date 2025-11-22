川普「分進合擊」重塑國際秩序 學者：台灣須冷靜應對、精確計算位置
在美國總統川普提出半導體關稅威脅、區域安全情勢同步升溫的背景下，台灣如何在美中新賽局中保留自身位置成為學界關注焦點。學者在11月20日於北威舉行的「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇指出，台灣已無法置身事外，必須在快速變動的國際環境中保持冷靜並精準計算。
台灣大學國際企業學系副教授盧信昌以「川普風暴2.0：分進合擊的戰術應用與總戰略」為題指出，外界多以為川普行事無章，但其政策可從脈絡中看出明確方向，核心目標在於拆解既有國際秩序，再以「美國優先」原則重建。
盧信昌將觀察整理為5項：
1. 重點不在維持現狀 而在打散舊框架
他表示，川普的戰略意圖已相當清楚，台灣在半導體產能布局、關稅談判與區域安全方面的變化，皆是此策略的具體展現。
2. 地緣政治優先於經濟邏輯
他指出，美國正以地緣政治優先推動供應鏈重組。台積電擴大美國產能即是此一模式下的運作方式。
3. 再工業化壓力升高 「對等關稅」可能超過43%
盧信昌提醒，依照2024年貿易數據推算，台灣對美順差若以對等關稅計算，稅率已達43%以上，明顯高於目前談成的20%。若美國提前發放關稅紅利，可能衝擊全球資金流向與利率走勢。
4. 聯準會角色轉變為政策工具
他指出，聯準會資產負債表規模難以回到疫情前水準，目前約6.5兆美元，若年底再擴張可能達7.5兆美元。聯準會運作已趨向政府政策工具，長期風險承接機制尚未明朗。
5. 核威懾邏輯轉變 為有限且可控
針對川普表示重新啟動核試爆的言論，他分析，冷戰時代的「相互保證摧毀」已不適用，取而代之的是「有限、可控且具發生可能性」的核威懾。菲律賓、日本等國部署或爭取中程系統，使區域核武布局更為分散。
楊永明：高市發言像幫美國做「代理人戰爭測試」
日本首相高市早苗近日因「台灣有事就是日本有事」說法引發中日緊張，並傳出研議調整「非核三原則」。對此，文化大學社科院講座教授楊永明表示，日本不可能脫離美日安保框架單獨行動，高市發言更像是在替美國進行「代理人戰爭測試」，代理範圍已從台灣擴大至日本。
在地緣政治升高的同時，中國在科技領域的調整也受到關注。楊永明指出，中國兩大稀土企業掌握冶煉、製程與設備等關鍵技術，堪稱「稀土界的台積電」。中國10月公布的61號、62號技術管制，象徵不再僅出口礦物，而是將技術、配方與人才留在境內，直接打擊美國在稀土冶煉上的弱點。
在晶片領域，封鎖反而促使中國在成熟製程加速補齊產能。他表示，中國明年可能同時成為全球最大成熟製程市場與最大產能國，使全球半導體可能出現兩套體系，台灣將面臨雙向拉扯。
更多風傳媒報導
其他人也在看
川普白宮晤曼達尼 友好互動顯示願意尋求合作空間
美國總統川普（Donald John Trump）與紐約市當選市長曼達尼（Zoran Mamdani）21日在白宮進行會晤，雙方就住房負擔能力、對紐約的共同熱愛以及其他議題進行了交流。據悉過程氣份相當和諧友好，令外界相當訝異。因為川普過去曾在曼達尼競選期間多次稱其為「共產主義者」，甚至威脅若曼達尼當選將撤回對紐約的聯邦撥款。中天新聞網 ・ 1 天前
國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心
美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...聯合新聞網 ・ 8 小時前
少子化壓力大 私立大學搶攻越南與南向市場吸引境外生
銘傳大學國際暨產推副校長李藍瑜表示，校內外籍學位生主要來自越南、馬來西亞、印尼、泰國與日本，其中越南近年成為重點國家，反觀過去人數最多的馬來西亞，則逐漸減少。淡江大學國際事務副校長陳小雀則說，目前兩岸關係緊張，導致大陸與澳門學生大幅減少，香港與馬來西亞學...CTWANT ・ 1 天前
金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人
高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。自由時報 ・ 1 天前
輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。肩上扛著地球，上面寫著全美國的...華視 ・ 1 天前
教部預告校事會議修法 明定受理程序、輔佐人機制
（中央社記者陳至中台北21日電）校園濫訴問題受到各界關注，教育部今天預告修法，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。中央社 ・ 1 天前
桃園中壢黃屋莊支線治理計畫 將邁入工程階段
桃園市中壢區黃屋莊支線屬於新街溪排水系統的一部分，流經環中東路等人口密集地區，近年來遇上暴雨，黃屋莊支線常造成周邊積淹水，桃園市政府水務局規劃推動「上游滯洪、中下游渠道改善」治理計畫，10月間經濟部公告治理所需用地範圍後，後續將邁入工程階段。自由時報 ・ 1 天前
冬天皮膚乾癢超困擾？醫揭洗澡3大地雷 再曝「3步驟保濕法」還你水嫩肌
冬季皮膚乾癢怎麼辦？隨著冷空氣報到，氣溫驟降、空氣濕度降低，許多民眾開始出現皮膚乾燥、脫屑、搔癢等問題。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師指出，這些症狀雖看似小事，但若長期忽視，可能演變成慢性濕疹、異位性皮膚炎，甚至引發感染性皮膚炎。醫師建議，當乾癢伴隨紅腫或破皮時，應及早就醫檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
和川普翻臉後 美MAGA派眾議員葛林宣布辭職
曾是美國總統川普鐵桿支持者的共和黨籍眾議員葛林近日多次公開抨擊川普，川普也不留情面地回嗆她是「怪咖瘋子」，揚言明年期中選舉放棄支持葛林。兩人撕破臉後，葛林週五（11/21）宣布，她不再尋求競選連任。但有消息指出，葛林很可能改競選其他公職。太報 ・ 1 天前
慣竊變「醫院暗影」連5天潛入馬偕病房 20萬財物全被變現揮霍
警方調查指出，現年40多歲的傅姓男子，是警方熟知的慣竊。9月間，他多次進入台北馬偕醫院，以病患與家屬忙於治療、警覺性降低為目標，趁對方離開病房、洗澡、補眠等空檔下手。警方掌握資料顯示，他短短1個月內至少犯案5次，手法熟練、行動快速，鎖定容易取得的財物，如錢包、...CTWANT ・ 1 天前
每8人就有1人罹慢性腎臟性疾病！中西醫整合醫療，逆轉患者腎功能，避免洗腎
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】依據台灣腎臟醫學會指出，平均每8人就有1人患有腎臟慢性疾病，據統計，目前全台有近10萬人接受洗腎治療，且以每年1萬人的速度增加。員榮醫院中醫部林親怡部長分享透過中藥調理、針灸輔助以及個別化的西醫監測，成功讓部分患者腎功能穩定甚至改善，逆轉患者腎功能，華人健康網 ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前