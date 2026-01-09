川普：別把委內瑞拉套用到台灣 自己總統任內習近平不會行動

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）本月3日派兵進入委內瑞拉抓走馬杜洛（Nicolas Maduro）後，有心人便不斷談論中國可能對台灣採取同樣的行動。對此，川普稍早表態認為不能將委內瑞拉的案例套用在台灣，並且重申在他自己總統任內，習近平不會對台灣發動攻擊。

《紐約時報》（The New York Times）稍早刊登川普的專訪。這位共和黨籍的美國總統表示，他不認為這兩種情況具有可比性，因為台灣對中國的威脅與他所說的馬杜洛政府對美國的威脅並不相同。

川普也重申，他相信習近平在2029年任期內不會對台灣採取行動：「他或許會在我們換個總統之後這麼做，但我認為在我擔任總統期間他不會這麼做。」

川普週三接受專訪時表示：「他（習近平）認為台灣是中國的一部分，他要怎麼想是他的自由。」

「但我已經向他表達過，如果他那樣做，我會非常不滿，而且我認為他不會那樣做。我希望他不要那樣做。」

