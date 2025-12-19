川普「創世紀任務」24大咖響應 將聚焦AI研究、強化能源及安全實力

美國總統川普上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission），目前已獲24家頂尖企業響應參與。這項國家級計畫旨在運用人工智慧（AI）技術加速科學研究，強化能源與安全實力，擴大並延續美國的AI領先地位。

根據白宮聲明，參與企業除微軟、輝達、亞馬遜旗下雲端服務AWS、Alphabet子公司Google等科技巨擘外，也包含甲骨文、IBM、英特爾、超微、慧與科技（HPE）等雲端與晶片供應商，以及OpenAI、Anthropic、xAI等AI專精公司。

這些機構都已與政府簽署諒解備忘錄，或與能源部或國家實驗室存在既有合作計畫，或者是表達了加入該計畫的意願。

合作範圍涵蓋核能、量子運算、機器人、供應鏈優化等多個領域的AI應用。

根據協議，輝達將提供科學模擬所需的加速運算平台與AI模型；微軟與Google則貢獻雲端基礎設施及AI工具，以支援大規模研究。甲骨文預計協助建置高效能運算系統，Palantir將提供數據整合與分析能力。Cerebras與Groq兩家新創則供應專為科學運算優化的先進AI晶片。

至於OpenAI則會把先進AI模型部署於國家實驗室研究環境，並提供工具與工作流程給能源部科學家。Anthropic除提供Claude模型，更將派遣專屬工程團隊協助開發AI代理、模型情境協定，以及為國家實驗室打造專屬Claude技能模組。

「創世紀任務」是在美國能源部與產業界先前於阿貢國家實驗室（ANL）以及洛斯阿拉莫斯國家實驗室（LANL）部署高效能運算系統的合作基礎上延伸而來。

能源部表示，隨著計畫擴大與學術界及非營利組織的合作，這項行動預料將大幅加快科學發現的進程。

這項國家級計畫在美國總統川普11月簽署行政命令後正式啟動，也被稱為「AI版曼哈頓計畫」。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯當時聲稱，這項倡議將會「縮短發現新科技的時間軸，從好幾年減少到幾天、或甚至好幾小時」。

不過，這項計畫的最大筆支出，將會取得足夠的算力。發展AI所需的龐大運算資源十分仰賴高耗能的資料中心，引發外界擔憂，AI普及將會使美國電網不堪負荷。

也有專家警告，川普當局大砍預算，且許多政策根本是反科學，又面臨人才出走危機，這些都可能削弱美國競逐AI霸主的實力。

