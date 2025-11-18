川普「加薩藍圖」獲聯合國安理會壓倒性通過 將親自領導過渡治理機構

川普「加薩藍圖」獲聯合國安理會壓倒性通過。圖為11月14日，加薩市民眾在廢墟中生活。美聯社



美國川普政府提出的加薩安全與治理藍圖，週一（11/17）獲聯合國安理會以壓倒性票數通過。依據決議，一支「國際維穩部隊」將進駐加薩維持安全，由川普領導的「和平委員會」則將作為過渡治理機構，負責監督加薩的重建與經濟復甦；方案同時勾勒出未來邁向巴勒斯坦建國的可能道路。

美聯社、路透社報導指出，這項決議將川普先前提出的「20點和平計畫」列為附件。川普稍早在社群平台 Truth Social 發文稱：「這將是聯合國史上最重要的決議之一，將促成更多全球和平，是真正具歷史意義的時刻！」

哈瑪斯則發布聲明，重申不會解除武裝，並稱對以色列的戰鬥是「正當抵抗」。這意味未來哈瑪斯可能與國際維穩部隊對抗。

哈瑪斯表示，安理會通過的決議「意在對加薩走廊實施國際監護，我們的人民與各派系均拒絕接受」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）則稱，這項決議「只是開始」，為「穩定且能繁榮的加薩」邁出重要的一步，提供巴勒斯坦人自決的可能方向，也有助打造以色列的安全環境。他強調：「橄欖枝將取代火箭砲，各方也將有機會對於政治前景達成共識。」

依決議內容，將成立「和平委員會」（Board of Peace）作為過渡管理當局，由川普擔任主席。決議也賦予國際維穩部隊廣泛職權，包括管理邊境、維持治安與推動加薩去軍事化；和平委員會與維穩部隊的授權將於 2027 年底到期。

部分阿拉伯與穆斯林國家已表示願意在聯合國授權下向國際維穩部隊派遣人員。

安理會15個成員國以13 比0通過決議。曾提出不同版本草案的俄羅斯原本暗示可能動用否決權，但最後與中國一起選擇棄權。

分析指出，過去兩週的協商期間，阿拉伯國家與巴勒斯坦方面一直要求強化關於巴勒斯坦自決權的措辭。

然而，決議並未承諾巴勒斯坦一定建國，也未設定任何時限，只指出在「加薩重建取得進展」以及「巴勒斯坦自治政府改革」後，才可能往後續階段推動。

美方修訂後的版本強調，在完成上述步驟後，「條件或將成熟，為巴勒斯坦的自決與建國鋪出可信道路」。文件並表示：「美國將促成以色列與巴勒斯坦之間的對話，就和平共存與繁榮前景確立政治方向。」

不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一向反對巴勒斯坦建國，他週日（11/16）再次重申此立場；以色列政府內的強硬派執政夥伴，也對決議中提到通往巴勒斯坦獨立的「道路」等表述感到不安。

