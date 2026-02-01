川普：印度將向委內瑞拉購買石油 歡迎中國跟進
美國總統川普(Donald Trump)31日表示，印度將會購買委內瑞拉石油，而不是向伊朗採購。
川普在搭乘空軍一號(Air Force One)從華盛頓特區(Washington, D.C.)飛往佛羅里達州途中告訴記者，「我們已經達成了協議，達成了協議的概念」。
川普是在去年3月對購買委內瑞拉石油的國家祭出25%關稅，包括印度在內。而在川普31日發表這項談話的前一天，路透社引述3位知情人士報導，美國已告訴印度可以在近期恢復採購委內瑞拉石油，此舉有助於取代從俄羅斯進口石油。
美國致力於向印度提供委內瑞拉石油，試圖削減俄羅斯用來資助對烏克蘭戰爭的石油收入。
川普31日表示，也歡迎中國和美國達成協議來購買委內瑞拉石油。 (編輯:柳向華)
