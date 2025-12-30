川普一句話嚇跑多頭 黃金衝高急殺！高盛仍看4,900美元

[Newtalk新聞] 市場延續近期強勢，黃金、白銀、鈀金與白金等貴金屬齊揚下，甫開盤後金價即上行至 4,548.92 美元，但美國總統川普日前與澤倫斯基會面後表示，可能非常接近達成俄烏停戰的協議，使整體追價意願不強，不久後大量獲利了結賣盤湧入金市，迫使金價迅速下挫至約 4,456 美元後小幅反彈整理。截至今天(30日)下午1點前，黃金交易價來到4368（盎司／美元）。

台銀表示，烏克蘭總統澤倫斯基進一步表示，只有在美國總統川普與歐洲領袖同意烏克蘭提出的和平框架時，才有可能與俄羅斯見面，同時莫斯科方面對於川普在與澤倫斯基會 談後提出的非常接近停戰的說法表示贊同，市場對達成和平協議的預期升溫，加上美元指數延續前 2 天反彈走勢續漲突破 5 日均線反壓，以及芝商所 (CME)上調多種貴金屬履約保證金，迫使包括黃金在內的貴金屬全面重挫，金價最低至 4,302.59 美元。

廣告 廣告

綜合媒體報導，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家正在加速降低對美元的依賴，根據官方數據顯示，金磚國家目前擁有全球近20%的黃金儲備，如果把戰略結盟的國家也納入考量，這一比例將大幅上升至約 50%，金磚國家一方面限制黃金出口，一方面透過全球市場購買黃金，儲備結構正逐步朝向更多元化的方向轉變，黃金將與各國貨幣並駕齊驅，重新占據重要地位。

高盛(Goldman Sachs)在2026年展望報告指出，大宗商品很可能仍是美中地緣政治競爭、科技和人工智慧領域主導地位爭奪的核心部分，而央行購金量應會達到平均每個月70公噸，另外資產多元化配置已經擴展到私人投資者，美國金融投資組合中黃金占比每增加一個基點，金價就會上漲1.4%，並預測金價在第一季會回落到4,200美元，第二季回升至4,400 美元，第三季走高至4,630美元，第四季進一步上行至4,900美元。

資料來源：kitco.com、msn.com、台銀金市日報

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普關稅戰「七傷拳」！美媒：717企業破產創15年新高、製造業減70000職缺

中國突襲對台軍演！川普回應了：習近平沒跟我講、我一點都不擔心