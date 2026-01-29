川普一句話害美元暴跌 貝森特急護盤「始終奉行強勢美元政策」

美鈔示意圖。路透社



美國總統川普聲稱美元走貶對企業有利後，美元一度跌至2022年初以來的最低點。美國財政部長貝森特週三（1/28）出面澄清，強調川普政府支持美元走強後，美元創下自去年11月以來的最大單日漲幅，終止連續一週的跌勢。

川普（Donald Trump）週二（1/27）在愛荷華州向媒體表示，美元近期走弱對美國企業極為有利，甚至暗示自己可以操縱美元匯率，「我可以讓它像溜溜球一樣漲跌」。發言一出，美元兌所有主要貨幣全面走弱，跌至2022年初以來的最低點。

然而，貝森特（Scott Bessent）在接受財經媒體CNBC專訪時強調：「美國始終奉行強勢美元政策」，並指美國「絕對沒有」干預日元匯市後，彭博美元指數上漲0.4%，部分收復過去4個交易日的累積跌幅。美元兌10種主要貨幣中有7種走強，其中日元貶值達0.75%。

美國聯準會（Fed）同日則宣布維持基準利率不變，結束自去年9月以來的連續3次降息，並表示美國經濟出現改善跡象，這讓美元指數的漲幅得以維持。

分析師指出，貝森特的言論安撫了投資者擔憂，有助於恢復市場對美國政府匯率政策的信心，但也警告，從揚言收購格陵蘭到施壓聯準會降息，川普政策的不可預測性仍加劇外界對外國投資者可能迴避美國資產的擔憂。

部分分析師則在川普的週二發言後示警，美元正在經歷長期下跌。美元去年已暴跌8%，創下自2017年以來的最差表現。

