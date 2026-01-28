川普一句話美元重挫！亞幣齊揚、台幣強升1.5角收31.32元

川普一句話美元重挫！亞幣齊揚、台幣強升1.5角。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕 聯準會公布利率決策前夕，美國總統川普一席談話引發市場對美元後市疑慮，美元指數應聲跌至近4年低點，帶動非美貨幣全面反彈。加上台股漲勢凌厲、續創歷史新高，外資熱錢湧入，推升新台幣兌美元匯率盤中數度升破31.3元關卡，終場收在31.32元、勁揚1.5角，匯價連5紅，創近1個半月新高，成交量放大至22.51億美元。

台股與台積電同步登高，大盤指數終場大漲485.9點，收在32803.82點，改寫史上新高紀錄。三大法人合計買超302.25億元，其中外資買超高達332.75億元。

新台幣今早以31.42元、升值5分開出，隨資金湧入，盤中最高升抵31.282元，大升1.88角，升幅為今年以來之最。匯銀人士指出，亞幣全面走揚，央行盤中並未明顯干預，不過考量單邊升值預期可能過強，尾盤依慣例略為調節，讓匯價收盤重回31.3元價位，但不影響整體升值趨勢。

匯銀人士分析，這波台幣升勢主因仍在於台股表現強勢，外資被迫回補，加上川普對美元走貶直言「表現很好」，使資金加速自美元資產流出。在資金行情帶動下，除非國際再出現突發變數，否則新台幣仍有續升空間，甚至不排除在農曆年前挑戰31元整數大關。

短線市場焦點轉向聯準會主席鮑爾談話，觀察是否重新提振市場對美元信心。目前市場普遍預期Fed本次利率按兵不動，最快可能要到6月才會重啟降息。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數大跌1.12%，主要亞幣全面走升，其中日圓狂飆1.36%漲幅居冠、韓元反彈1.33%、新加坡幣升值0.64%、新台幣勁揚0.48%、人民幣亦上漲0.18%。

