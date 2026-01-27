川普一句話讓美元指數跌至4年新低 日圓回彈與美國政策加劇拋售潮



美元下挫，並且在美國總統川普27日表示對於跌勢可以接受之後，美元跌幅進一步擴大，已經是連續第4天下跌，並跌至自2022年初以來的最低水準。美元下跌的部分原因是日圓自上週以來突然反彈，但川普也是推手之一。

美元跌至4年新低 川普為何樂見其成？

彭博社報導，川普27日在愛荷華州被問及是否擔心美元貶值時告訴記者：「不，我覺得很好。我認為美元的價值──看看我們正在做的生意。美元表現很棒。」此言一出，彭博美元現貨指數（BBDXY）跌至1,174.60，創下4年來的新低點。

川普的言論進一步加劇了美元下跌，這被視為向交易員釋出「開綠燈」訊號，暗示政府樂見美元走弱，以協助提振出口，因此促使市場拋售美元。川普反覆無常的政策也加劇了美元的下跌，這令海外盟友和投資人感到不安：他威脅要佔領格陵蘭、施壓聯準會、減稅加劇赤字，以及他加深了美國政治兩極分化。

貶值對出口有利 但是否萬無一失？

日圓的反彈也讓交易員們擔心，日本官員可能會出手干預以支撐本國貨幣。川普27日表示，他可以操縱美元的強弱，「我可以讓它像溜溜球一樣上下波動」。不過他將這種情況形容為不理想的結果，並將其比作僱用不必要的員工來粉飾就業數據，同時批評試圖讓本國貨幣貶值的亞洲經濟體。

「看看中國和日本，我以前跟他們拼命鬥爭，因為他們總是想讓日圓貶值。你知道嗎？日圓和人民幣，他們總是想讓它們貶值。他們貶值，貶值，貶值」，川普說道：「我說，你們貶值貨幣不公平，因為貶值貨幣讓我們很難競爭。但他們總是反駁說，不是這樣，我們的貨幣很好。」

拿索銀行（Bank of Nassau）首席經濟學家辛（Win Thin）表示，川普「引發了新一輪拋售」，這將引發美元進一步下跌，「川普內閣的許多成員都希望美元貶值，以提高出口競爭力」，他們「在權衡風險。貨幣貶值固然有利，但一旦局勢失序，問題就會浮現。」

