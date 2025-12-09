川普一句話「全球資源戰開打」 專家：台灣躍前所未見新格局





美國總統川普（Donald Trump）8日公開表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合國安條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，且「25% 的金額將支付給美國」。外界普遍解讀，此舉可能讓中國AI需求重新湧入全球供應鏈，推高已有瓶頸的關鍵產能。專家直言台灣身為半導體軍火庫，將躍進前所未見的新格局。

前台積電主管、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞今（9）日在《萬鈞法人視野》粉專上指出，外界擔心AI泡沫，但真正的現實是：「全球資源戰已經全面開打。」

沈萬鈞表示，從台積電、台達電到三星的最新資訊一致顯示，最先進的AI伺服器本就供不應求，而明年傳統伺服器需求更將大幅超越預期，帶動年增率上看15%。在供應鏈已高度塞車之際，美國總統川普再度放行H200晶片出口，若中國需求回流，勢必造成三方需求同時擠入同一套產能，使產能競爭進一步白熱化。

他強調，當懷疑論者拚命在找證據說這是AI泡沫前的繁榮，實際上廠商正在一場資源戰，「所有人都在搶工程資源、產線、關鍵料號。」在這種局勢下，真正受惠的，不是擁有最大題材的公司，而是掌握最關鍵資源者。「真正的戰場是：產能根本不夠分。這種時候，最受惠的從來不是題材最大的，而是掌握資源的人。」

沈萬鈞指出，台積電的產能是全球人工智慧的底座，包括算力、先進封裝、HBM 與晶圓產能，全球客戶皆需排隊；台達電則憑藉電源與散熱整合能力，在三線同時開火的局勢下，不只是供應鏈，而是戰略資源。機構件、散熱、連接器、交換器這些伺服器零組件，全部進入搶單模式，誰有產能誰就贏。

記憶體市場同樣全面升溫，HBM和DDR5同時被AI與傳統伺服器推動進入新一輪景氣循環。除了台灣，美國、日本均受惠，而韓國則因記憶體需求飆升成為新一輪的全球新贏家之一。

他直言，當投資人猶豫AI是否泡沫化時，全球最頂級的科技供應鏈早已為「資源不足」打得如火如荼。「台灣身為半導體軍火庫，這是我們從未遇過的格局。不是 AI 熱，而是全世界都在搶我們的算力、電力、散熱、封裝、記憶體、伺服器零組件。這不是泡沫，是產能與技術被證明是『全球戰略物資』後的必然結果。」

沈萬鈞強調，明年台股真正的主軸是：「不是題材，而是誰握有最稀缺的資源。」

