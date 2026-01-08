川普「一句話」讓軍工股洗三溫暖！專家：台灣2家無人機廠也漲停

美國總統川普今（8）日表示，他希望明（2027）年將美國國防預算增加一半，使總額達到1.5兆美元，以因應「動盪且危險的時刻」。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT直言，通常一個大國提高國防支出10%已經夠多了，美國居然要提高到1.5兆美金，增加的幅度高達50%，這個會引發全球各國的軍備競賽，有一個產業最受惠，就是軍工業。

然而，美國雖然財力雄厚，但財源從哪來？蔡明彰指出，根據美國官方預算資料，即便川普加徵關稅，未來11年美國大約只能增加2.5兆美元收入，平均每年約2300億美元，但國防支出一年就要增加5000億美元，但不管，反正川普的個性就是做就對了。

蔡明彰提到，川普在美股收盤前公開大罵軍工產業，批評這些軍工產業「賺得油滋滋」，應該把錢留在公司去擴大研發跟投資。說起來其實也是對的，但川普卻不允許賺了錢以後去發股息跟回購股票，股息發了，股東有一些收入，那回購股票，把股票給撐上去，其實對股東是利多，現在竟然不准，一個國家的總統管到私人企業的股息發放跟股票回購，會不會管太多？川普甚至直接點名生產愛國者飛彈的公司雷神技術，批評它1年花了幾百億美金去發股息跟股票回購。

然而盤後完全不一樣，川普宣布明年國防預算1.5兆、增加50%。蔡明彰表示，這幾年最重要的美國的多頭就是AI，像輝達大概一年的業績成長，幾年前大概200%、慢慢變成100% ，現在大概60%了，今年可能更低一點。事實上，軍工業的成長性有可能會超過AI，而且老實講AI是很多的公司，甚至新創的公司也要加入來吃這個大餅，但軍工能做的就那幾家，然而，現在川普直接限制軍工以後的獲利，不能去發股息跟回購股票，所以股票大洗三溫暖。

蔡明彰觀察美國三大軍工股——洛斯羅普格魯曼、洛克希德馬丁（F-35製造商）、雷神技術，在川普公開批評後，股價盤中重挫，但盤後漲幅回升5-6%，完全收復跌幅。

至於美國提高國防預算跟台灣有何關係？蔡明彰說明，美國國防預算提高，在無人機的部分不用中國的，換句話說要打造「非紅供應鏈」，就只有台灣能幫忙做，台灣在零組件組裝這部分有一定的生產能力，現在台廠的無人機有去美國設廠的代表性的就雷虎跟漢翔這2家公司，今日盤中這2家都出現漲停板。

