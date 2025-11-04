川普一句「台灣不屬於中國」讓習近平石化？報告還原川習會對話外流始末

美中貿易戰如火如荼之際，美國總統川普（Donald Trump）上（10）月底在南韓與中國國家主席習近平進行會面，萬眾矚目的「川習會」僅用時100分鐘，會後雙方並未召開記者會，也沒有發布聯合聲明，引發外界想像。雖川普會後向媒體表示，雙方並未觸及台灣議題，但近日網路上流傳川習雙邊會談的對話紀錄，內容聲稱川普面對習近平「笑都懶得笑」，更說台灣不屬於中國，台灣事實查核中心對此發布調查報告。

川普在與習近平會面後，並未參與在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會的主要活動，川習會後隨即返回美國。調查報告顯示，川習會前後，臉書、Threads等社群平台流傳一篇文章，聲稱是雙方的對話紀錄，內容包括「中方代表臉色鐵青，習近平找不到一句能反駁的話」、「川普說中國沒有打贏太平洋戰爭」、「台灣主權不在北京嘴巴上而是在我們盟軍手上，你可以再試著打一場太平洋戰爭」等。

事實查核中心指出，經查，針對川習會，國內外媒體均無網傳所謂川普懶得笑、川普稱中國沒打贏太平洋戰爭、台灣主權在盟軍手中等相關報導；此外，根據國內主要媒體《公視》、《中央社》等報導，川習會前夕，川普受訪時表示，不確定雙方是否會談及台灣，習近平可能想問，沒有什麼好問的，台灣就是台灣」；隔日川習會後，川普則表示「沒有討論也未提到台灣」；川普返美後接受《CBS》節目專訪時重申，習近平一次都沒有提及台灣議題，「因為他非常清楚犯台後果。」

事實查核中心指出，以傳言內容搜尋，根據原始貼文編輯紀錄，該用戶在10月29日下午5時27分就已發文，早於10月30日川習雙邊會談；該篇貼文底下有不少網友留言，誤以為是真實對話；但也有人質疑，認為內容可能誤導大眾。此外，透過編輯紀錄可知，文章經過數次修改，在29日晚間10時39分及11時9分發布的版本中，均已加上「爽文」及「請川普總統參考明天這樣說」等字句，由此可知，網傳文章內容為虛構創作，並非川習談話內容，但因網路分享的是「最早的版本」，後續並未補充內容，誤導不少網友。

