川普一句「委國5千萬桶石油」砸盤 美股能源、金融板塊齊跌

在美國總統川普表示，委內瑞拉臨時政府將向美國「移交」高達5000萬桶石油後，美國標普500指數與道瓊工業指數週三（1/7）從歷史高點回落，年初表現走強的金融與能源板塊動能減弱，跌幅均超過1%。

道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點。

標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6920.93點。

那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點。

費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收7574.87點。

川普（Donald Trump）6日發文宣稱，委內瑞拉的「臨時政府」將以市場價格，向美國出售3000萬至5000萬桶「高品質」的被制裁石油後，引發市場對石油供給過剩的擔憂，除能源股表現疲軟外，油價亦隨之下跌。

在今年開年強勢開局的金融與能源板塊7日均應聲下跌，收盤走低的銀行股包括摩根大通（JP Morgan）、美國銀行（Bank of America）與富國銀行（Wells Fargo）。能源板塊方面，埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）及康菲石油（ConocoPhillips）成為主要拖累股。

