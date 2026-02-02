川普：可能與古巴達成協議 不一定要有人道危機



美國總統川普在威脅任何提供古巴石油的國家都可能受到關稅懲罰後，1日態度放軟表示，可能與古巴達成協議。

根據路透社，川普再次呼籲古巴與美國談判。

川普（Donald Trump）在搭乘總統專機空軍一號前往佛州途中向記者重申，「這不必是一場人道危機」，「我認為他們可能會來找我們，想達成協議...現在的局勢對古巴非常不好。他們沒有錢。他們沒有石油。他們依靠委內瑞拉的錢跟石油維生，現在都沒有了」。

廣告 廣告

在2025年，委內瑞拉是古巴最大的石油供應國，古巴每天約有3分之1的用油來自古巴。自從美國封鎖委內瑞拉油輪之後，委內瑞拉對古巴的石油供應減少，甚至在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之前就已經出現下滑。

墨西哥供油古巴成川普目標 警告恐有人道危機

根據美聯社，川普早在幾週之前，就開始切斷委內瑞拉和墨西哥對古巴的石油供應。他在1月31日表示，這樣會逼古巴重返談判桌。川普對古巴的意圖仍不明朗，但在1月初逮捕馬杜洛之後，川普顯然把更多注意力轉移到古巴，也對與美國為敵的國家更具侵略性。川普之前曾經預測，古巴政權即將垮台。

川普在1月31日，並未提到跟古巴接觸的細節，包括官員的層級、地點和時間，只稱「我們開始跟古巴談判」。

川普在上週簽署行政命令，對任何販售或提供石油給古巴的國家的所有產品徵收關稅。這個舉動被視為對墨西哥施壓，在川普逮捕馬杜洛、停止委內瑞拉供應古巴石油後，古巴的石油只能依賴墨西哥。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）1月30日警告，這可能會造成人道危機，並稱會尋求其他方法幫助古巴。對此，川普隔天就回應，「這不一定要是人道危機。我認為他們可能會來找我們，想要達成協議」，「古巴可能再次被解放」。川普還預測，會跟古巴達成某種協議，「我想，你知道，我們會很仁慈」。

更多上報報導

澤倫斯基才宣布4日重啟美俄烏談判 烏克蘭礦工遭俄無人機攻擊12死

哈米尼警告美攻伊朗恐引爆「區域戰爭」 川普：談不成就見真章

眾院選舉倒數！自民黨民調橫掃西日本 可望突破243席取得絕對多數