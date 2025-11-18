川普「可負擔」經濟 自誇：通膨正常化

圖／達志影像美聯社

目前，美國總統川普政府，不只面對艾普斯坦檔案是否公開的問題，還有經濟問題。川普17日出席麥當勞影響力峰會，演講主軸圍繞「可負擔的生活」，他表示政府在打擊通膨已取得進展，但沒有提供任何物價下降的證據。他的主張，也和共和黨因高物價，2周前在四場地方選舉4連敗的情況，背道而馳。

美國總統川普（Donald Trump）17日出席麥當勞影響力峰會（McDonald's Impact Summit），對著台下的麥當勞業主、加盟商和供應商，推銷他已經打造「可負擔的生活」（affordability）。

美國總統 川普：「我很榮幸能站在這裡，身為第一個能從麥當勞炸薯條員，當上美國總統的人。」

一開場就說，自己曾是麥當勞的一介炸薯條員。川普指的是2024年競選總統的他，到麥當勞當過一日員工，當時他的目的，是嗆對手賀錦麗稱大學時曾在麥當勞工作，都是謊言。

川普自誇，深入民間的他，現在主導對抗通膨已有進展。

美國總統 川普：「身為總統，我想讓你知道，我每天都在替支持如你們一般的小型企業而奮鬥。現在我們已有正常的通膨，顯然，我們已經把物價降低，我們已經讓它正常化。現在也是美國的黃金時代，我們已經做得更好。」

然而他沒有提供任何物價下降的證據。對民主黨的批評，也讓他的主張站不住腳。

美國總統 川普：「我們要達到的是『可負擔』。『可負擔』這個詞是我們的，不是他們(民主黨的)的。因為民主黨喊可負擔，但他們卻隻字未提，曾創下史上最糟的通膨，史上最高的能源價格，所有的東西都是最糟的。他們所做過最偉大的事，就是撒謊。」

川普恐怕忘記，2周前，在美國維吉尼亞州、紐澤西州、紐約市與加州的地方選舉，共和黨正是因「可負擔的危機」（affordability crisis），連4敗給民主黨。而這一點，也和他口中的通膨正常化背道而馳。

美國總統 川普：「我要特別感謝麥當勞。我聽到貴公司承諾，要重新帶回美國人所知道和喜愛，可負擔的(餐點)選項。」

川普稱讚麥當勞要帶回可負擔的餐點。只不過，長期被經濟學家視作是物價漲跌真實反映的「大麥克指數」（Big Mac Index）顯示，截至7月，一個大麥克的平均售價是6.01美元，約新臺幣187元，比1年前的新臺幣177元和3年前的160元，來得要高。

美國政府關門前的最後一份消費者物價指數（CPI）報告，也顯示年增3%，是自今年1月以來的新高。而川普也剛宣佈，調降超過200項食品關稅，並坦言在某些情況下，關稅的確提高食品成本。

川普正在展開，以經濟為主軸的巡迴活動，要趕在明年11月期中選舉前，用「可負擔」這個策略拉回美國民心。這天，川普也重申預計在明年中旬，向美國人發放紅利。

美國總統 川普：「我們已透過關稅賺取數億美元。我們即將發放紅利，大約會在明年中旬，或者稍晚一點，發放給中等收入或中等偏下收入的個人，每人數千(2000)美元。我們也會用這些錢償還債務。」

川普用「經濟經」開啟新的一周，但市場表現卻沒有給他好臉色。美股三大指數，17日大跌，其中標普500指數與那斯達克指數，跌破一項關鍵技術指標，是自4月以來首次。因投資人還在等待，主要零售商沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）與塔吉特（Target），還有晶片巨擘輝達（Nvidia）的季度財報。他們也正在關注，美國政府重開門，即將公佈的9月就業報告，和聯準會是否降息。

美國投資公司執行長Robert Conzo：「即將要有一連串的政府數據出爐。9月的就業報告，和其他的報告等等。現在我們開始在想，就業會比預估中的緊綳，還有聯準會可能不會在12月降息。市場對聯準會即將降息的期待，從97%來到現在的47%。」

不只對經濟的不確定性，投資人一樣擔心AI類股估值過高。現在就看從美國政府到企業的一連串數據，能否挽回信心。

