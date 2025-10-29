眾所矚目的「川習會」30日在韓國釜山舉行。川普29日在空軍一號受訪時說，此行可能無法與北韓領導人金正恩會面，因為他想專心處理與中國國家主席習近平的會晤。至於是否談到台灣？川普表示，習近平可能會問，但他認為沒有什麼好說的，「台灣就是台灣」。關於台灣，川普直接的回應是「世界第一的晶片製造商已在亞利桑那設廠」。

總統府發言人郭雅慧昨表示，府方關注美中溝通，樂見美中領袖展開交流與對話，任何有助於區域和平穩定發展、降低區域衝突發生的努力，我方都正面樂觀看待，並感謝美國長期以來對台灣的堅定支持，且確認台海和平穩定的重要性，反對片面改變台海現狀。國安局長蔡明彥表示，美方會透過外交管道向台灣說明峰會進行狀況。

習明會高市 中日擴大戰略互惠

川普與習近平雖然是為出席亞太經合會（APEC）峰會來到韓國，但對川普而言，最重要的行程就是「川習會」，川普見過習近平後，今日就打道回府。習近平與日相首相高市早苗則預訂在31日，進行首次會談，2人可能會確認擴大中日「戰略互惠關係」。

大陸外交部證實川習會今日在釜山舉行。大陸外交部發言人郭嘉昆指出，兩國元首將就事關中美關係的重大問題深入溝通。中方願與美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。

川普預訂今日離韓，而習近平今日才抵韓，考慮行程緊迫及維安因素，美中峰會可能就在金海機場翼峰樓舉行。白宮宣布會談在今日上午韓國時間11時舉行，而川普昨晚參加韓國總統李在明的接風晚宴時，忘了關掉麥克風，意外透露與習會可能會進行「3到4小時」。

聚焦芬太尼 美中將達成協議

川普昨早在飛往韓國途中受訪時說，美國一直都在和中國對話，他不會毫無準備就參加會議，他透露會談將聚焦在芬太尼問題，有望降低對中課徵芬太尼的懲罰性關稅。

國際媒體預測，習近平可能會在川習會要求川普明確表態「反對台灣獨立」，川普日前也稱可能會談到台灣，但他不想讓事情變得更複雜。

川普昨日飛往韓國時，隨團記者再度詢問此事時，他說，不確定習近平是否會提出要求，不過這也沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。接著，川普說，台灣最棒的一點，台灣也很明白，就是美國正將很多台灣晶片製造商帶入美國，世界第一的晶片製造商（意指台積電）在亞利桑那建造大型晶片廠，全球最大規模的晶片廠，相信在2年內美國就能掌握40％至50％的晶片市場。

川普的空軍一號昨日接近中午時降落釜山金海機場，有2架F-16戰機護航。專機落地後，韓國軍樂隊演奏起川普出場的標誌性歌曲YMCA迎賓。

隨後川普在APEC企業諮詢委員會（ABAC）午宴發表演說，他預告，川習會將達成有利協議，大家都會感到振奮，對所有國家都好。

川普讚台灣 晶片商赴美建廠

川普再以台積電為例表示，此刻是投資美國的最佳時機，自總統大選以來，台積電已承諾對美國投資1000億美元，還有很多來自台灣的公司正在美國建廠。

對於川普所謂的「台灣就是台灣」，台師大東亞學系教授林賢參分析，顯然美國對台灣的立場沒有改變，必須要符合美國利益。在東亞問題上，台灣是重要棋子，把台灣讓給中國換取利益，對美國更不利，未來難以在印太地區繼續經營下去。

不過，林賢參也呼籲，民進黨不要以為可以高枕無憂依賴美國，仍要有自衛決心，且更應務實看待中華民國主權，而不是搞「台灣」獨立，讓北京找到機會引發爭端。