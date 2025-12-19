川普「史上最大規模」對台軍售 中國嗆破壞台海穩定

川普政府宣布對台最大軍售，將核准我國「海馬士續購案」以及「反裝甲型無人機飛彈系統」等8件軍售，總額約111億美元、約合台幣3500億元，這是川普2.0第2度對台軍售，更是美國史上「最大規模對台軍售案」，美國官員透露，這是遏制中國的策略之一，北京方面表示，美方公然宣布巨額售台先進武器計畫，嚴重破壞台海和平穩定，中方對此強烈譴責。

美媒：史上最大規模軍售 強化台自我防衛能力

川普2.0第2度對台軍售，110億美元的軍售協議包括一些具有強大威懾和進攻能力的裝備，像是高機動性的海馬士火箭系統，和射程約300公里的ATACMS地對地飛彈，創下美國有史以來對台軍售規模最大的交易，引起美日韓等國媒體高度關注。

廣告 廣告

美國五角大廈表示，這項軍售符合美國的國家安全與利益，有助於台灣推動軍事現代化，並維持可靠的自我防衛能力，美國官員透露，川普政府第二任期打算將對台軍售的規模超越第一任期，這是遏制中國的策略之一。

批美售台先進武器 中嗆破壞台海和平穩定

對此中國外交部發言人郭嘉昆指出，美方以武助獨只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。

川普政府對台軍售，中國外交部和國台辦都表達強烈不滿，痛批軍售台灣嚴重破壞台海和平穩定，也嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

TikTok簽協議！美國業務出售美合資企業 抖音母公司字結跳動持股2成

王毅再批高市早苗「干涉內政」 傳要求東協成員國選邊站！

川普全國演說盼挽民心 嗆拜登留爛攤、喊發國軍「戰士紅利」