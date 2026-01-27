川普一周內2度被迫退讓! CNN：期中選舉恐遭受嚴重衝擊

在美國民眾與國際社會的夾擊下，川普罕見的在短短一周的時間內接連做出兩次讓步。有美媒分析認為，川普的一系列行為可能對將在 11 月舉辦的中期選舉造成巨大的衝擊。 圖：翻攝自 X @GlobalUpdates24

[Newtalk新聞] 美國總統川普重返白宮執政至今已滿一年，外界也持續對白宮本屆政府的施政成果抱持著高度的關注。然而，一向態度強硬的川普卻在短短時間內，因移民與格陵蘭議題先後 2 度被迫退讓，相關消息也成為了網友們的討論焦點。有美國媒體分析認為，川普試圖追求完全不受制約權力的計畫，可能已經在政治現實與道德義憤的夾擊下宣告失敗，並對 11 月舉行的期中選舉造成衝擊。

美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導指出，當地時間 24 日，被派往明尼蘇達州執法的美國移民與海關執法局 ( ICE ) 特工再次擊斃一名抗議人士普雷蒂，引發美國國內大批民眾的憤怒與不滿。

現場影片顯示，普雷蒂遭到ICE特工壓倒制伏後，慘遭行刑式開槍處決。 圖 : 翻攝自X

為了緩解民眾與政府間的衝突情緒，川普派遣邊境事務主管、有邊境沙皇之稱的湯姆．霍曼 ( Tom Homan ) 前往該州，並親自與州長明尼蘇達州州長蒂姆．沃爾茲 ( Tim Walz )、明尼阿波利斯市長雅各布．弗雷 ( Jacob Frey ) 等官員展開對話。

許多民眾質疑，聯邦政府特工槍殺抗議民眾的行為，對「憲法第一修正案」賦予人民的抗議權造成威脅。另外，針對聯邦調查局 ( FBI ) 局長卡什．帕特爾 ( Kash Patel ) 指控被擊斃抗議人士「攜帶槍枝」的言論，該報導也懷疑其違反了「憲法第二修正案」的擁槍權。同時，該報導也批評 ICE 特工強行搜查非法移民的行為與避免民眾遭無理搜查與扣押的「憲法第四修正案」相互牴觸，強調聯邦執法人員的一系列行動可能都違反了《憲法》保障的權益。

ICE 特工在街頭對遭壓制民眾朝臉部近距離噴射高濃度辣椒水。 圖：翻攝自 X

該報導總結認為，在公眾憤怒情緒不斷高漲、地方官員加強抵制以及共和黨內部出現反對聲音的背景下，川普與白宮團隊終於意識到其在明尼蘇達州存在嚴重的形象問題，推測一系列的挫敗可能導致川普大幅修改自身的移民政策。該報導也進一步指出，川普在移民議題上的態度變化可能成為其 11 月期中選舉時的「軟肋」，並對共和黨的選情帶來巨大的影響。

除了遭到國內民眾抵制外，川普也因格陵蘭議題遭到盟友們的一致批判。該報導表示，雖然格陵蘭問題尚未造成任何人員傷亡，但許多北約成員國已經失去了對美國的信任，並開始採取行動，準備防範美國可能針對格陵蘭發起的軍事行動。

美國ICE戴著面罩暴力執法殺人，引發各地反彈。 圖 : 翻攝自 QQ News

該報導強調，川普與白宮目前仍能充分發揮行政部門的權力，限制反對者在部分領域的反應管道。然而，仍有部分領域的事務可能脫離川普的控制，進而影響白宮的行政權力。該報導也總結稱，國際社會不該低估一位「試圖在 2020 年竊取選舉結果」總統的野心，認為美國社會可能隨時陷入危險或動盪之中，「但川普接連做出讓步的舉動，證實他並非『不可觸碰』或『不受任何約束』」。

