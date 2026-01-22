川普「和平委員會」再添7國 稱普丁已加入、普丁急回應「還在考慮」

美國總統川普稱俄羅斯總統普丁已加入「和平委員會」，普丁急回應「還在考慮」。美聯社資料照片



美國總統川普提議成立「和平委員會」，廣邀多國加入，但也引起廣泛疑慮。七個主要信仰伊斯蘭教的國家21日宣布加入；美國總統川普宣稱俄羅斯總統普丁已接受邀請，但普丁立即表示「還在考慮」。

英國廣播公司（BBC）報導，沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦與卡達等七國發表聯合聲明，將加入川普提出的「和平委員會」（Board of Peace），認同鞏固加薩永久停火、支持重建，以及促進「公正且持久和平」的目標。

外界原本認為為，「和平委員會」的目的在於協助結束加薩戰爭，並監督重建進程。但委員會章程草案並未提及加薩，而且似乎有意取代聯合國的部分職能。

川普21日在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年會時，向媒體宣稱普丁（Vladimir Putin）已同意加入。他說：「他獲得邀請，已經接受了。很多人都接受了。」

但路透社報導，在川普這番談話後，普丁立即向俄羅斯安全委員會表示，他還在考慮美方的提議。

川普先前宣布，出資10億美元的國家可獲得「和平委員會」的永久席位。普丁則表示，俄羅斯準備從被西方凍結的資產中提供10億美元，而且他認為這個委員會主要與中東有關。

目前還不清楚川普邀請多少國家加入「和平委員會」。加拿大和英國都在受邀之列，但均未公開表態。其他已加入的國家包括以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克、摩洛哥和越南。

梵蒂岡21日也證實，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）收到邀請。梵蒂岡國務卿帕洛林（Cardinal Pietro Parolin）表示，教宗需要時間考慮是否參與。

斯洛維尼亞總理高洛伯（Robert Golob）則表示已婉拒邀請，因為這個新組織「危險干預更廣泛的國際秩序」。

一份外洩文件顯示，只要有三個國家同意接受「和平委員會」章程約束，該章程就會生效，會員國任期為三年，提交10億美元則可獲得永久席位。

章程宣示，該機構是國際組織，依國際法負責執行和平建設任務，由川普擔任主席兼美國代表，主席有權任命執行理事會（executive board）成員，以及成立或解散附屬機構。

上週五，白宮公布創始執行理事會七名成員，包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、以及前英國首相布萊爾（Tony Blair）。

