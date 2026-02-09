川普「和平委員會」首場會議時程曝光！ 羅馬尼亞和阿根廷總統受邀參加

阿根廷總統米雷伊（左）羅馬尼亞總統達恩（右）。（合成圖／達志／美聯社）

阿根廷總統與羅馬尼亞總統於8日表示，他們已受邀出席美國總統川普（Donald Trump）備受爭議的「和平委員會」（Board of Peace）在2月19日於華盛頓舉行的首場會議。

據《南華早報》報導，該委員會最初是川普為了監督加薩（Gaza）停火與戰後重建而設計的機制，但其職權範圍此後已經擴大，引發批評者憂慮，認為該機構可能演變為聯合國（United Nations）的競爭對手。據悉，數10位世界領袖已收到加入「和平委員會」的邀請；而永久成員須支付10億美元方可加入。

對此，羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）在臉書粉專發文表示，羅馬尼亞尚未決定是否參與。他指出，這將取決於「我們與美國夥伴就會議形式所進行的討論，特別是針對像羅馬尼亞這樣目前並非委員會成員、但希望在章程修訂條件下參與的國家。」

而阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則表示他將出席該活動。其幕僚長阿多尼（Manuel Adorni）8日指出，米雷伊將因此缺席9日於佛州川普私人官邸海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的晚宴。

此前，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）7日曾透露，他同樣已收到會議邀請，並打算出席。

川普於1月在瑞士達沃斯（Davos）舉行的「世界經濟論壇」（World Economic Forum）上正式啟動了「和平委員會」，目前已有約19個國家簽署其創始章程。

然而，該機構隨後逐漸被視為川普更宏大政治目標的工具。批評者指出，這是該名共和黨（Republican）總統試圖繞過聯合國、重塑全球秩序的又一舉措。

包括中國、俄羅斯，以及紐西蘭、克羅埃西亞、法國、義大利、挪威等大多數西方國家均未加入該委員會，另有部分國家表示，只有在章程修改的情況下才會考慮參與。

根據現行章程，「和平委員會」由川普同時擔任主席及美國代表。且章程規定，川普作為主席，擁有「創建、修改或解散必要機構的專屬權力」，且僅能在「自願辭職或喪失行為能力」的情況下被取代。

