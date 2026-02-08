川普「和平委員會」首度亮相！2/19華府開會

▲美國總統川普上月宣布「和平委員會」正式成立後，有美國政府官員證實，將於2月19日舉行首屆領導人會議。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上月宣布「和平委員會」（Board of Peace）正式成立後，有美國政府官員證實，將於2月19日舉行首屆領導人會議，但具體議程與出席名單尚未對外公布。

這項消息最初是由美國新聞網站Axios率先披露，此次會議除了是「和平委員會」首次正式亮相，也將作為加薩（Gaza）重建的募款場合。

一名美國政府官員向路透社表示，會議的日期已經敲定，但進一步細節需由白宮說明。但白宮目前尚未回應。

據悉，會議將在華盛頓特區的美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）舉行。與會人士方面，至少已有一位世界領袖公開證實將出席。至少已有一位世界領袖確認參加。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）作為川普在歐盟內最親密的盟友之一，他7日在匈牙利索姆巴特海（Szombathely）的競選活動中表示，他將於兩週後前往華盛頓出席該會議。

關於「和平委員會」

川普於今年1月下旬宣布成立該委員會，並由他本人擔任主席，聲稱其目標是解決全球衝突。此舉已引發部分專家憂慮，認為該委員會可能削弱聯合國的角色。

報導指出，各國政府對川普邀請加入此倡議的反應相當謹慎。雖然美國部分中東盟友已表態參與，但許多傳統西方盟國至今仍選擇觀望。成為該委員會的永久成員，需支付10億美元。

聯合國安全理事會於11月中旬通過一項決議，授權和平委員會及與其合作的國家，在加薩建立一支國際穩定部隊。

背景：脆弱的加薩停火

據川普去年底公布的加薩計畫，該委員會旨在監督加薩的臨時治理，隨後川普將其職能擴大到處理全球衝突。加薩目前正處於自去年10月開始的脆弱停火狀態，儘管以色列與哈馬斯（Hamas）均簽署了協議，但停火協議已多次遭到破壞。

據統計，自10月停火開始以來，已有超過550名巴勒斯坦人和4名以色列士兵被報導喪命。人權專家批評該委員會的結構類似「殖民體制」，因為它在監督外國領土事務時並未包含巴勒斯坦代表。

