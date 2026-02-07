川普「和平委員會」2/19華府首開會 擬為這件事募款

美國總統川普1月22日在瑞士達沃斯宣布，他倡議的「和平委員會」正式成立，並簽署委員會綱領。美聯社



美國總統川普上月宣布「和平委員會」（Board of Peace）正式成立後，美國政府官員週六（2/7）證實，將於19日在華府舉行首次領袖會議，但沒有透露更多細節。

新聞網站Axios率先披露上述消息，稱此次會議將於華府的美國和平研究所（USIP）舉行，並同時為重建加薩募款。

路透社指出，目前至少有一位世界領袖已確認出席。作為歐盟成員國中與川普（Donald Trump）關係最密切的盟友之一，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週六表示，他將於兩週後赴華府出席和平委員會會議。

廣告 廣告

川普上月底在瑞士達沃斯啟動由他親自主持的和平委員會，聲稱該機構旨在解決全球衝突。此舉引發部分專家擔憂，認為該委員會可能削弱聯合國的權威。

路透社指出，各國政府對川普邀請加入「和平委員會」的反應謹慎。儘管華府的部分中東盟友已宣布加入委員會，但許多傳統西方盟國迄今仍未參與。委員會的永久成員國資格需支付10億美元費用。

加薩地區去年10月起在川普的計畫下正式停火，並得到以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的認可。聯合國安理會11月中旬通過決議，授權川普倡議的「和平委員會」及其合作國家在該地區建立國際維和部隊。

根據去年底公布的川普「加薩計畫」，該和平委員會原擬監督加薩的臨時治理工作。但川普其後表示，將擴大其職權，以應對全球衝突。

然而，加薩走廊的停火協議屢遭破壞，自去年10月停火以來，據報已有逾550名巴勒斯坦人及4名以色列士兵喪生。

更多太報報導

川普自誇達沃斯之旅成果豐碩 「包括格陵蘭協議及和平委員會」

關係鬧僵！加拿大總理反擊「我們不靠美國」 川普撤回和平委員會邀請

川普達沃斯宣布「和平委員會」成立 西方盟友都沒加入