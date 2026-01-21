川普「和平委員會」50國受邀名單曝光！烏拒與敵人並坐：他們代表戰爭

《彭博社》發布的和平委員會最新邀請名單。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國總統川普日前宣布籌組「和平委員會」，《彭博社》正式曝光完整邀請名單，這份名單涵蓋全球 50 個重要國家與組織，除了中、美、英、法等強權，最令外界震驚的是，俄羅斯與白俄羅斯也赫然在列。此舉讓烏克蘭總統澤連斯基強反彈，他不僅拒絕與「戰爭代表」同台，更直接缺席在瑞士達沃斯舉行的 2026 世界經濟論壇。

根據 《彭博社》 發布的最新名單，川普政府針對俄烏戰爭與加薩衝突，大規模召集各國領袖加入其主導的「和平委員會」。在受邀的 50 個成員中，除了傳統盟友英、德、日、韓，還包括以色列、沙烏地阿拉伯及中國。除此之外，深陷戰爭的「俄羅斯」和被視為同盟的「白俄羅斯」也在名單之中。

廣告 廣告

《彭博社》發布的和平委員會最新邀請名單。 圖：翻攝自 X

雖然並非所有受邀方都已確認出席，但名單的出爐已在國際政壇引發騷動。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）甚至幽默提議，邀請川普一起去「洗三溫暖」，認為透過芬蘭式的放鬆休息，或許比在談判桌上更有助於解決格陵蘭或俄烏僵局。

面對川普的邀請，烏克蘭總統澤連斯基昨（20）日證實收到邀請回應。根據 《金融時報》 報導，澤連斯基確認收到加入委員會的邀請，但他直言：「我很難想像如何能與俄羅斯在任何委員會中並肩而坐。」澤連斯基強調，俄羅斯是敵人，而白俄羅斯及其盧卡申科政權則是俄國的盟友，「他們實際上代表的是戰爭」。

烏克蘭總統澤連斯基表示：「我很難想像如何能與俄羅斯在任何委員會中並肩而坐。」 圖：翻攝自澤連斯基的Ｘ

在做出決定前，他要求美方必須先說明該委員會的工作模式、烏克蘭在其中的角色，以及這是否會取代烏克蘭與美國政府目前正在討論的其他和平機制同時，澤連斯基也表示，由於俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭電網引發嚴重能源危機，因此澤連斯基選擇留在基輔解決民生問題，目前並無前往會晤川普的計畫。

澤連斯基表示，目前烏克蘭團隊已在論壇現場溝通，但他強調，與川普的會面不應只是形式，必須達成具體協議以加強烏克蘭或推動戰爭結束，「要有切實成果，我們才會會面。」

加州州長紐森(右)。 圖 : 翻攝自IC Photo

而加州州長紐森對於現在國際與川普的外交處境嗤之以鼻，據 《Nexta TV》 報導，紐森表示 :「川普是一隻暴龍，你要嘛與他交配，要麼被他吞噬。」他直言，傳統外交對川普毫無作用，並呼籲各國領袖應該展現強悍的一面，而不是急著「下跪」。

川普「和平委員會」受邀完整名單

美洲：美國、加拿大、阿根廷、巴西、巴拉圭

歐洲（歐盟與北約成員）：奧地利、阿爾巴尼亞、英國、德國、希臘、歐盟委員會、愛爾蘭、西班牙、義大利、塞浦路斯、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、芬蘭、法國、瑞士、瑞典

俄烏戰爭相關方：烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克

亞洲與大洋洲：澳洲、紐西蘭、中國、日本、南韓、印度、印尼、越南、新加坡、泰國、巴基斯坦

中東與非洲：以色列、巴林、埃及、約旦、卡達、摩洛哥、阿曼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…

56小時內16中國軍機奔伊朗! 美戰機也抵中東 伊狙擊手射殺屋頂抗議民眾