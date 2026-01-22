川普「和平理事會」在達沃斯揭幕 多數美國盟友未參與

美國總統川普今天(22日)在瑞士達沃斯(Davos)正式推出「和平理事會」(Board of Peace)，宣稱該機制將協助維持以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間停火，並可望在未來處理其他國際衝突。然而，多個美國盟友選擇不參與，引發外界對其成員結構與授權範圍的質疑。

川普(Donald Trump)在世界經濟論壇(World Economic Forum)演說中表示，這項計畫「不是為了美國，而是為了全世界」，並稱已有數十國表態加入，淡化缺席者的影響。他也曾暗示，該理事會未來可能取代部分聯合國職能，但隨後改口表示，將與聯合國「合作」。

廣告 廣告

和平理事會原本構想為小型機制，專責監督加薩停火，後來擴大為更具全球企圖的架構，使部分向來與華府關係密切的國家卻步。英國、法國、挪威與瑞典等國表示不會加入，理由包括擔憂其法律性質、授權過廣，以及俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)受邀參與所引發的爭議。

川普推動該計畫之際，相關討論一度被他揚言奪取格陵蘭、以及隨後戲劇性地收回立場所掩蓋。儘管如此，他仍宣稱加薩戰爭正「接近尾聲」，並預計與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會談，討論俄烏戰爭停火的可能性。