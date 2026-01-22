川普「和平理事會」正式成立 達沃斯簽署創始憲章

（中央社達沃斯22日綜合外電報導）美國總統川普今天在瑞士達沃斯（Davos）舉行簽署儀式，正式成立他推動的「和平理事會」。該理事會入會費高達10億美元，邀請名單也引發議論。

法新社報導，包括阿根廷和匈牙利等川普盟友在內，來自19國的領袖和高階官員與川普同台，在「和平理事會」（Board of Peace）創始憲章上進行簽署。

擔任理事會主席的川普表示，參與者「多半是非常受歡迎的領袖，也有些不是那麼受歡迎，人生就是如此」。

該理事會本來以於哈瑪斯（Hamas）和以色列戰後監督加薩（Gaza）地區和平為宗旨，但憲章內容憧憬能對解決國際衝突發揮更大作用，引發川普意圖使其與聯合國相抗衡的疑慮。

對此，川普強調該組織將「與聯合國共同合作」。

不過，理事會潛在成員的資格備受爭議，川普已邀請4年前入侵烏克蘭的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）加入。

川普表示普丁已同意加入，普丁則表示仍在研議。

常任席位須支付10億美元會費，引發外界批評該理事會可能成為「付費入場版」的聯合國安全理事會。

美國重要盟邦如法國、英國則表達質疑，英國今天宣布不出席簽署儀式。

今天上台的領袖大體上與川普關係緊密，包括匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），或希望展現對川普的忠誠。

來自巴林、摩洛哥、亞美尼亞、亞塞拜然、保加利亞、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、巴基斯坦、巴拉圭、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克和蒙古的官員也跟川普共同簽署這項文件。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已表示將會加入，但因加薩戰爭遭國際刑事法院（International Criminal Court）發出逮捕令的他未出席儀式。（編譯：何宏儒）1150122