川普「和平理事會」正式成立 首場領袖會議2月19日登場

美國總統川普（Donald Trump）推動成立的國際組織「和平理事會」正式成立，目前已有多個國家加入，不過歐洲多國仍抱持謹慎觀望的態度。據外媒報導，和平理事會預計在2月19日於華府舉行首次領袖會議，但具體細節與出席名單還未對外公布。

《路透社》報導，此項消息由Axios率先披露，此次集會除了象徵和平理事會正式啟動之外，也將作為加薩重建的募款會議，一名美國政府官員週六證實，該組織將於19日舉行首次領導人會議，儘管會議日期已經確定，但白宮仍未針對相關細節給出回應。

廣告 廣告

據Axios所述，會議將在華府所設的美國和平研究所舉行，至少已有一位世界領導人確認出席，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）作為川普在歐盟最親密的盟友之一，週六在一次競選活動中表態，他將在兩週後前往美國華盛頓參加和平理事會的會議。

《CNN》指出，川普在1月下旬成立了由他擔任主席的理事會，並表示該組織旨在解決全球衝突，目前阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、埃及、卡達、巴林、巴基斯坦、土耳其、匈牙利、摩洛哥、科索沃、阿爾巴尼亞、保加利亞、阿根廷和巴拉圭都已正式簽署，中亞國家包含哈薩克、蒙古和烏茲別克，以及東南亞國家印尼、越南也都簽署成為理事會成員國。

不過，許多專家擔心和平理事會可能削弱聯合國，因此世界各國政府對川普邀請其加入該組織的態度較為謹慎，儘管部分中東盟友已經加入，但許多西方盟友迄今仍未給出正面回應。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

比特幣跌破6.3萬美元 自高點蒸發逾5成

日本眾議院改選在即 川普發文力挺高市早苗：她不會讓人民失望

ICE射殺2公民掀眾怒 川普政府態度放軟撤明州700移民官